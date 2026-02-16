Haberler

İstanbul'da "Panama Kanalı: Panama Yönetiminin 25 Yılı" konferansı düzenlendi

İMEAK Deniz Ticaret Odası, Panama Kanalı'nın yönetiminin devredilişinin 25. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta, kanalın küresel ticaret ve ulaşım üzerindeki önemi vurgulandı. Üst düzey yetkililerin katıldığı etkinlikte Panama'nın Türkiye ile denizcilik alanındaki işbirlikleri de ele alındı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odasının (DTO) Beyoğlu'ndaki binasında " Panama Kanalı : Panama Yönetiminin 25 Yılı" isimli konferans düzenlendi.

Üst düzey yetkililer ve çok sayıda dinleyicinin katıldığı konferansa, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann, Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca, Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime Enrique Delvalle Vega ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran katıldı.

Kıran, burada yaptığı konuşmada, Atlas ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan Panama Kanalı'nın küresel ticaret ve ulaşım alanlarındaki önemine dikkati çekerek, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kanalın tam yönetiminin ABD'den Panama'ya devredilişinin 25. yıl dönümü olduğuna işaret eden Kıran, bu süreçte Panama Kanalı'nın başarılı şekilde işletilmesinin ve genişletilmesinin, ülkenin teknik kapasitesini ve küresel ticarete bağlılığını gösterdiğini kaydetti.

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Fonseca, ülkesinin kanalın güvenliğine, verimliliğine ve küresel önemini sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, bunun da Panama yönetiminin dünyanın en önemli güzergahlarından birini yönetme konusundaki "kapasitesini ve gururunu" ortaya koyduğunu aktardı.

Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Delvalle Vega, Türkiye ile Panama arasında denizcilik alanındaki işbirliğine değinerek, Panama'nın iki ülke arasındaki 15 yılı aşkın ortaklık ve 25 yıllık Panama Kanalı yönetimi vesilesiyle büyümeye devam eden profesyonel işbirliğinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Panama Kanalı'nın ülke hazinesine katkısı 3 milyar dolar

Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mann, bir tarihçi olarak İstanbul'un kendisi için önemli bir anlam taşıdığını, organizasyonu düzenleyen İMEAK DTO'nun davetinden dolayı onur duyduğunu söyledi.

Mann, 2025 mali yılında Panama Kanalı'ndan 13 bin 404 gemi geçişi olduğunu ve 5,7 milyar dolar gelir elde edildiğini belirterek, Panama Kanalı'nın ülke hazinesine katkısının yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Kanalın 170 ülkeye ve 1900'den fazla limana hizmet verdiğini vurgulayan Mann, en büyük kullanıcı ülkenin ABD olduğunu, onu Çin ve Japonya'nın takip ettiğini açıkladı.

Mann, 2023-2024'te etkili olan El Nino hava olayı nedeniyle su seviyelerinin düştüğü dönemde gemi geçişlerini geçici olarak sınırlandırmak zorunda kaldıklarını, inşa edilecek yeni baraj ve göl projesiyle hem kanal operasyonlarını hem de içme suyu ihtiyacının uzun vadeli güvence altına alınmasını planladıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından IMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Kıran, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mann'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
