Palandöken Kayak Merkezi'nde kurallara uymayanlara 228 bin lira ceza

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kurallara uymayan kayakçılara 228 bin 958 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, valiliğin, Palandöken Kayak Merkezi'nde uyulması gereken kuralları kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kayak yaparken kask takmayan 40 kişiye 148 bin 200, çığ tehlikesi bulunan yasaklı alanda kayak yapan 17 kişiye 62 bin 985 lira ceza kesti.

Ayrıca piste araçla giren sürücüye 2 bin 953, pistte çadır kuran kişiye 3 bin 705 ve genel kurallara uymayan 3 kişiye de 11 bin 115 lira para cezası uyguladı.

Ekipler, kurallara uymayan toplam 62 kişiye 228 bin 958 lira yaptırım uyguladı.

Ayrıca kurallara uyulmayan anlar, çeşitli kameralarca kayıt altına alındı.