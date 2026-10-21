Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pakistan ile Maldivler 20 mutabakat zaptı imzalayarak işbirliğini genişletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ve Maldivler ticaret, savunma, deniz güvenliği ve yapay zeka alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı ve 20 mutabakat zaptı imzaladı. Başbakan Şerif, iki yıl içinde ikili ticaret hacmini 13 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarma hedefini açıkladı.

Pakistan ve Maldivler ticaret, savunma, deniz güvenliği ve yapay zeka alanlarında iki ülke arasında işbirliğini geliştirilme konusunda anlaştı.

The Express Tribune gazetesinin haberine göre Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, başkent İslamabad'a yaptığı ziyarette Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Görüşmede iki lider ticaret, savunma, deniz güvenliği ve yapay zeka alanlarında iki ülke arasında iş birliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Liderler, çeşitli alanlarda 20 mutabakat zaptı imzaladı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şerif, Pakistan'ın Maldivler ile olan ilişkilerini "gelecekte de daima güçlendirilmesi" sözünü verdi.

5 milyon ağaç dikilmesi girişimi

Şerif, "Önümüzdeki iki yıl içinde, ikili ticaret hacmini 13 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarmak için birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

İslamabad yönetiminin, Maldivler'de 5 milyon ağaç dikilmesi girişimini destekleyeceğini kaydeden Şerif, mutabık kalınan bir zaman dilimi içerisinde 100 bin zeytin fidanı sağlanacağını bildirdi.

Muizzu da Maldivler'in Pakistan ile yakın ilişkilerini güçlendirmeyi ve karşılıklı fayda sağlayan yeni iş birliği alanları keşfetmeyi hedeflediğini bildirdi.

Kaynak: AA
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız

Ünlü börekçiye kan donduran tehdit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında
Genç kızdan 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt

Genç kızdan "Cenabet gezmenin zararları neler?" sorusuna bomba yanıt
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Müsavat Dervişoğlu duymasın! Eşref Fakıbaba gemileri yaktı

WSJ'den çarpıcı iddia: Starlink'i Ukrayna ordusu için Musk bizzat yavaşlattı

Ukrayna'nın dronlarını kör eden emir! Parmak Musk'ı gösteriyor
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi

30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi