Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, "Güney Asya ülkelerine barış ve işbirliği" çağrısı yaptı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Güney Asya'daki istikrarın ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, bölge ülkelerine "bölünmelerin sona erdirilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi" çağrısında bulundu.

Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, Dar, başkent İslamabad'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Güney Asya'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dar, bölgenin üç nükleer gücün yan yana bulunduğu, son derece karmaşık ve kırılgan bir güvenlik ortamına sahip olduğunu söyledi.

Dar, bölgedeki konvansiyonel ve nükleer silahların sürekli arttığını ve bu durumun istikrarı bozduğunu, Güney Asya'da 78 yıldır sürdürülebilir barışın sağlanamadığını dile getirdi.

Güney Asya ülkeleri arasında iletişimin uzun süredir kopuk ve işbirliğinin yetersiz olduğuna işaret eden Dar, Hindistan ile Pakistan arasındaki diyaloğun da 11 yıldır durma noktasına geldiğini vurguladı.

Dar, Güney Asya'nın karşı karşıya olduğu yoksulluk, eşitsizlik, okuma yazma bilme oranının düşük olması, hastalık, yetersiz beslenme, gelir eşitsizliği, gıda güvensizliği, doğal afetler ve iklim değişikliğinin etkileri gibi çeşitli zorluklara değindi.

Güney Asya'nın ekonomik olarak zayıf entegrasyona sahip olduğuna dikkati çeken Dar, bölgenin enerji açısından da yetersiz olduğunu belirtti.

Dar, "Pakistan, bölünmelerin yerini güçlü bağlantıların aldığı, ekonomilerin karşılıklı uyumla büyüdüğü, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüldüğü ve barışın korunduğu bir Güney Asya düşlüyor." değerlendirmesinde bulundu.