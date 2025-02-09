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Pakistan'da Uluslararası Denizcilik Konferansı ve AMAN-2025 Tatbikatı Başladı

Pakistan'da Uluslararası Denizcilik Konferansı ve AMAN-2025 Tatbikatı Başladı
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Pakistan'ın Karaçi kentinde 60'tan fazla ülkenin katıldığı uluslararası deniz tatbikatı AMAN-2025 sürerken, konferansta deniz kaynaklarının güvenliği ve uluslararası işbirliği vurgulandı. Pakistan Savunma Bakanı Asıf, denizlerin önemine dikkat çekerek, ülkelerin işbirliğinin gerekliliğini ifade etti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu 60'tan fazla ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı "AMAN-2025" sürüyor.

Tatbikat kapsamında başlayan Uluslararası Denizcilik Konferansı'na Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf ile Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Navid Eşref katıldı.

Konferansta konuşan Asıf, küreselleşme ve bağlantısallık döneminde ulusal çıkarlara en iyi hizmet eden faaliyetin barışçıl uluslararası ticaret, finans, iletişim ve bilgi ağını geliştirmek olduğunu belirtti.

Asıf, küresel ekonomik sisteminin denizcilik alanına çok bağlı olduğuna işaret ederek herhangi bir müdahale olmadan deniz ve okyanusların kullanımının tüm ulusların stratejik çıkarı olduğunun altını çizdi.

Okyanusların küresel ticaretin yüzde 80'inin akışını sağladığını ifade eden Asıf, küresel petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 50'den fazlasının Hint Okyanusu'nda bulunduğunu dile getirdi.

Asıf, okyanusların öneminin artan tehditler karşısında ekonomik çıkarlar için işbirliği gerektirdiğini vurgulayarak küresel krizlerin derinleştiği bir dönemde uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı, terörizm ve korsanlık faaliyetleri nedeniyle de denizcilik alanında tehditler olduğunu söyledi.

Bu sorunlarla mücadele için tüm ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini kaydeden Asıf, teknolojinin ve yapay zekanın da bu alanda kullanılması gerektiğine dikkati çekti.

Asıf, deniz kuvvetlerinin görevinin güvenliği ve istikrarı sağlarken ticareti de korumak olduğunu belirterek değişen deniz tehditleri, deniz operasyonlarındaki teknolojik devrimler ve sürdürülebilir okyanus gelişimi gibi konuların önemine değindi.

Bugünkü platformun uzun ortaklıklar ve dostluklar kurmak için önemli olduğunu söyleyen Asıf, "Hep beraber barış" sloganının öneminin altını çizdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref de dünyanın birçok bölgesinden denizcilik alanında barış ve güvenliği sağlamak için yakın uluslararası işbirliği amacıyla programa katılanlara 'Hoş geldiniz' diyerek, "Hep beraber barış" sloganıyla operasyonel tatbikatlardan stratejik söylemlere kadar deniz alanında işbirliğine bağlılıklarını vurguladı.

AMAN tatbikatının 2007'de ortaya çıktığını ve bu yıl 60'tan fazla ulusu bir araya getirdiğini kaydeden Eşref, bu tatbikatla güvenin ve ortak çalışma becerisinin geliştiğini ifade etti.

Eşref, Hint Okyanusu bölgesini rekabet değil işbirliği alanı gördüklerini dile getirerek, deniz güvenliğinin özellikle yoğun ticari ve ekonomik faaliyetin yürütüldüğü bölgelerde önemli olduğunu belirtti.

Ülkesinin bölgesel ve küresel deniz güvenliği için ikili ve çoklu etkileşimlerle kararlılığını gösterdiğini söyleyen Eşref, kritik deniz alanlarında güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğünü korumak için bölgesel devriyeler düzenlendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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