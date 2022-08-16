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Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması Sonucu En Az 20 Kişi Yanarak Can Verdi

Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması Sonucu En Az 20 Kişi Yanarak Can Verdi

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JALALPUR PİRWALA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Penca peyaletinin Jalalpur Pirwala ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün bir petrol tankeri ile çarpışması sonucu en az 20 kişi yanarak öldü, 6 kişi de yaralandı.

JALALPUR PİRWALA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Penca peyaletinin Jalalpur Pirwala ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün bir petrol tankeri ile çarpışması sonucu en az 20 kişi yanarak öldü, 6 kişi de yaralandı.

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın doğusundaki Pencap eya letinin Jalalpur Pirwala ilçesi yakınlarında trafik kazasının meydana geldiği olay yerindeki yanmış yolcu otobüsü ve petrol tankeri görülüyor, 16 A ğustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Jalalpur Pirwala ilçesi yakınl arında bir yolcu otobüsünün bir petrol tankeri ile çarpışması sonucu araçlar alev aldı, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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