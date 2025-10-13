Haberler

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Türkiye ve Azerbaycan ile İşbirliği Vurgusu Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Türkiye ve Azerbaycan ile barış, istikrar ve refahı geliştirmek için sürdürülen işbirliğinin önemini vurguladı. Zerdari, ülkeler arası ilişkilerin ortak inanç ve güven üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan'la barış, istikrar ve refahın geliştirilmesi yönündeki yakın işbirliğini sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zerdari " Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı başkent İslamabad'da ağırladı.

Zerdari, Kurtulmuş ve Gafarova ile görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan ile barış, istikrar ve refahın artırılmasına yönelik yakın işbirliğini sürdürme kararlılığını dile getirdi.

Pakistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la kurulan "yakın ve dostane" bağlara oldukça değer verdiğini kaydeden Zerdari, bu ilişkilerin "ortak inanç, karşılıklı güven ve bölgesel barış ile refah arzusuna" dayandığını söyledi.

Zerdari, Türkiye'nin Pakistan'a bölgesel ve uluslararası platformlarda verdiği desteği takdir ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, savunma ile güvenlik alanlarındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.