Pakistan, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

Pakistan, dün Beşiktaş'ta gece kulübü tadilatında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişi için başsağlığı diledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilekleri ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan halkı ve hükümetinin, Türk halkının yanında olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcilikleri de taziye mesajlarına devam ediyor.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangından dolayı büyük üzüntü duyulduğu, ailelerin acısının paylaşıldığı ve yaralılara acil şifalar dilendiği belirtildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda da hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır dilendi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımında da can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve yaralılara şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Olay

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmıştı.