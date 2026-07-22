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Pakistan'ın dövizde istikrar için ABD'den 10 milyar dolarlık fon istediği iddiası

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Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten ülkesinde döviz istikrarı için 10 milyar dolarlık fon talep etti. Dawn gazetesinin haberine göre, talebin onaylanma ihtimali yüksek görülüyor.

Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'in, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten ülkesinde dövizde istikrar için 10 milyar dolarlık fon talep ettiği öne sürüldü.

Dawn gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberde, Aurangzeb'in, Washington ziyareti sırasında Pakistan ekonomisi için Bessent ile görüştüğü belirtildi.

Haberde, Aurangzeb'in ABD'den 10 milyar dolarlık "Kambiyo İstikrar Fonu" talebinde bulunduğu iddiasına yer verildi.

Pakistan'ın Washington Büyükelçiliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Aurangzeb'in Washington'dan bazı ekonomik taleplerde bulunduğu teyit edilirken 10 milyar dolarlık talep iddialarına değinilmedi.

Öte yandan Dawn'a konuşan kaynaklar, İslamabad'ın bu talebinin onaylanması ihtimalinin "yüksek" olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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