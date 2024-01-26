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Özlenen karla buluşmak için Bolu Dağı'nı tercih ettiler

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Düzce'de yapılan kar yağışı uyarısının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özlemle kar yağışını bekleyenler ise Bolu Dağı'nı tercih etti.

Özlenen karla buluşmak için Bolu Dağı'nı tercih ettiler

DÜZCE - Düzce'de yapılan kar yağışı uyarısının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özlemle kar yağışını bekleyenler ise Bolu Dağı'nı tercih etti.

Düzce Valiliği'nden yapılan kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Başta topuk, Sinekli, Eğrelti gibi yaylalarda kar şiddetli bir şekilde devam ederken, Bolu Dağı'nda da kar yağışı etkili oldu. Düzceliler özlemle beklediği kar yağışını görebilmek için ise Bolu Dağı'nı tercih etti. Akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte Bolu Dağı'na çıkan Hakan Arslan, "Düzce Valiliği'nin uyarısının ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde ve Bolu Dağı'nda etkisini göstermeye başladı. Burada karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun bir kar yapışı yok. Buzlanma riskine karşı ekipler çalışıyor. Beklediğimiz kar hafta sonu etkisini daha da arttıracağı söyleniyor. Uzun süredir beklenen bir kar. Uzun süredir beklenen kar sonunda geldi" şeklinde konuştu.

"Fırsatları değerlendirelim dedik"

Arkadaşları ile kar yağışının olduğu Bolu Dağı'na geldiklerini belirten Duygu Tuğba Güner, "Valiliğin verdiği kar yağışı uyarısı haberini gördüm. Bekledik bekledik Düzce merkeze kar yağışı gelmedi. Biz de arkadaşlar ile kar yağışını gidelim görelim, temiz havayı görelim istedik. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Hazır karı bulmuşken fırsatları değerlendirelim dedik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karayolları ekiplerince yapılan çalışmalarda yol sürekli tuzlanırken, Bölge Trafik Ekipleri ve Karayolları ekipleri de güzergah üzerinde sürekli kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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