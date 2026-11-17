(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın ailesinin fon soruşturmasıyla gündeme gelen şirketlerle ilişkilerine yönelik açıklamasına yanıt verdi. Karaaslan'ın kardeşinin Ünsal Ban ve eski bir Tera yöneticisiyle Londra'da kurduğu şirket ortaklığını, Matriks'teki yönetim kurulu üyeliğini ve eşinin pay sahipliğini gündeme getiren Özlale, "Biz size tasfiye edilen fonlarda hesabınız var demedik. Polemik değil, bu üç açık soruya üç açık yanıt bekliyoruz" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın ailesinin fon soruşturmasıyla gündeme gelen şirketlerle bağlantılarına ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özlale, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Çiğdem Karaaslan, sorduğumuz soruları başka bir yere çekiyorsunuz; tekrar ve çok net soralım. 'Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur" diyorsunuz. Biz size "tasfiye edilen fonlarda hesabınız var' demedik. Basın açıklamamızda; kardeşinizin Ünsal Ban ve eski bir Tera yöneticisiyle Londra'da kurduğu şirket ortaklığını ve hemen ardından Matriks'e bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesini, eşinizin ise aynı şirketteki pay sahipliğini ve Tera Yatırım sistemindeki kayıtlarını belgeleriyle ortaya koyduk. 1. Ailenizin bu ortaklık, yönetim kurulu üyeliği ve pay sahipliği ilişkilerinden haberdar mıydınız? 2. Eşinizin ve kardeşinizin yer aldığı bu süreçlerle ilgili herhangi bir siyasetçiyle, bürokratla ya da denetim makamıyla görüştünüz mü? 3. Bu işlemlerde siyasi konumunuzun ve nüfuzunuzun referans olarak kullanılıp kullanılmadığını hiç araştırdınız mı? Polemik değil, bu üç açık soruya üç açık yanıt bekliyoruz."

Kaynak: ANKA