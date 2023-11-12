CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit uzman çavuş Ökkeş Pehlivan'ın ailesini Osmaniye'de ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Özgür Özel, Şehit Uzman Çavuş Ökkeş Pehlivan'ın Ailesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit uzman çavuş Ökkeş Pehlivan'ın ailesini Osmaniye'de ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit uzman çavuş Ökkeş Pehlivan'ın ailesine bugün Osmaniye'de taziye ziyaretinde bulundu. Özel, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Özel'e; CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.