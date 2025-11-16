CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ne yaparlarsa yapsınlar iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin başına bir CHP'li cumhurbaşkanı getireceğiz. Ardından tarafsız cumhurbaşkanı getirip parlamenter sistemi kuracağız. Bir devri kapatacağız" dedi.

Kilis'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ve Kilis Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel'e ziyaretleri sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Özel daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Özgür Özel, emekli maaşının açlık sınırından 8 bin TL aşağıda olduğunu ifade ederek, "Emekliler öyle bir haldeki; yıllarca emek ettiler, şimdi emeklerinin karşılığını almak yerine devlet emekliyi unuttu, sırtını döndü" dedi. Özgür Özel, "Artık Kilis ve Ankara değişti. Yerel yönetimler ile Türkiye'nin yüzde 65'i değişti. Sıra iktidarı değiştirmeye geldi. İşçinin, çiftçinin, memurun yüzünü güldürmeye, hepsini kurtarmaya, halkın iktidarını kurmaya, CHP'yi iktidar yapıp milletin yüzünü güldürmeye geldi" diye konuştu.

'İŞSİZLİKTE AVRUPA'DAN BÜYÜĞÜZ'

Avrupa Birliği'nde 13 milyon işsiz olduğunu, Türkiye'de ise 13,5 milyon işsizin bulunduğunu ifade eden Özel, "Meydanın yüzde 70'i emekli. Bu AK Parti geldiğinde emeklilerin aldığı en düşük maaş 8 çeyrek altındı. Şimdi 1,5 çeyrek altını zor alıyor. Bakın inanmayan yarın 22 yıl önceki emekli maaşını alsın sarrafa gitsin. Ben gidiyorum, Tayip Bey kızıyor. Hesap makinesini alıp sarrafa sorsunlar. Tam 8 çeyrek altın maaş alıyor. Buna can dayanmaz. 8'den 7'ye gerilese neyse, 1,5 çeyrek altına gerilemiş. Asgari ücret 7'den 2 çeyrek altına geriledi. 5 çeyrek altın kayıp. Bunun için yoksulluk sınırının 92 bin TL olduğu bir dönemdeyiz. Bir eve bu para girmiyorsa olmaz. Bakın bir ulus, bir şehir yoksullaştı. Kilis'te meydanda miting yapıyoruz. 90 bin TL üzerinde maaş alan bir kişi el kaldırıyor. Onun için bunları öyle ya da böyle çözmemiz lazım. Enflasyon Türkiye'de var ama dünyada var diyorlar. Vallahi yalan. Yoksullukta ve enflasyonda Avrupa birinciyiz. Dünyada 200'den fazla ülke var, sadece 5'inin enflasyonu var. Bütün dünyanın durumu bizden iyi. Öyle bir noktadayız ki gıda enflasyonu dünya ortalamasının 7 katına çıkmış. AB'de 13 milyon işsiz var. Türkiye'de tek başına 13,5 milyon işsiz var. Bu becerisizliğe karşı sandığı getirerek iktidarı değiştirmenin tek çare olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'ERGENEKON NE KADAR KUMPAS İSE İBB DOSYASI O KADAR KUMPASTIR'

İBB dosyasındaki iddianamede yolsuzluktan eser olmadığını söyleyen Özel, "Buradan bir kez daha söylüyorum. Ergenekon ne kadar kumpas ise İBB dosyası o kadar kumpastır. Nasıl ki vaktin görev yapmış komutanı İlker Başbuğ'a terörist dedi bunlar, Mustafa Balbay'a terörist deyip müebbet verdiler. Ne oldu benim arkadaşlarım, komutanlar, alnı açık başı dik geziyorlar. FETÖ'cü savcılar sıçan gibi Amerika'ya kaçtılar. Buradan söylüyorum, geleceğim bir daha bu otobüsün üstüne çıkacağım. Doğru bildiğimizi söylemekten şaşmayacağım. Gördünüz mü arkadaşlarımız masumdur. Bu iddianame çöp oldu diye söyleyeceğim. Bir ay sonra insan içine çıkamazsın diye söylüyordu bana, aha şimdi görüyorsunuz Kilis'teyim. Kimsenin yüzüne bakamazsın diyordun bak ben gözlerinizin içine bakarak söylüyorum. Arkadaşlarımız masumdur. Bu iftiralara teslim olmayacağız. Sadece beyanla dünya kadar arkadaşımızı tuttular. İddianame yazıldı, deliller toplandı. Kimsenin kaçacak hali yok. Bir tutuksuz yargılama yapılmalı ve bu zulüm bitmelidir. Her birimiz asla bu kumpas karşısında arkadaşlarımızı yalnız bırakma niyetinde değiliz. Sonuna kadar 19 Mart darbesine direneceğiz. Hak yerini bulana kadar mücadele edip hakkımızı alacağız ve iktidara geleceğiz. Bunun başka çaresi yok' 'diye konuştu.

'BENİM PARTİMİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

CHP'ye kapatma davası açmaya çalıştıklarını söyleyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim partimi kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi o eski günleri unutuyorlar. Az daha 15 Temmuz'da devleti kaybettiriyorlardı bize. Ona rağmen ben hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmam, ömür boyu buna karşı çıktım. İnşallah güçlü bir anayasa yapacağız ve oraya partileri millet açar, millet kapatır diyeceğiz. Şimdi CHP'ye kapatma davası açmaya çalışıyorlar. Bunu Kenan Evren yaptı. Şimdi onun milletin gönlündeki yerine bak bir de partimizin milletimin gönlündeki yerine bak. Şimdi 19 Mart darbecileri partiyi kapatmaya çalışıyorlar. 19 Mart darbesi geleceğin hükümetine yapılıyor. 19 Mart darbesi seçimden sonraki cumhurbaşkanına ve onun partisine yapılıyor. Bu 19 Mart darbesine karşı direnmeye devam edeceğiz. Size söz veriyorum güçlü yurttaş, güvenli gelecek, kazanan Türkiye diye yola çıkıyoruz. 15 gün sonra programı yenileyerek artık sorunları değil çözümleri anlatacağız. Gerekirse 1000 günlük dünya tarihin en büyük seçim kampanyasını yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin başına bir CHP'li cumhurbaşkanı getireceğiz. Ardından tarafsız cumhurbaşkanı getirip parlamenter sistemi kuracağız. Bir devri kapatacağız."