Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...

Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Haber Videosu

Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra cezaevi çıkışı konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu ile yaptığı konuşmayı anlattı. Özel, "Gözünün içine bakıp, 'Korktuğun bir şey var mı?' dedim. 'Korkuyoruz tabii.' diyor. 'Peki hatan, kusurun var mı?' 'Yok başkanım'. 'Yoksa arkandayım, korkma' dedim. Ama o korktu gitti." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

ÖZEL'DEN ÇERÇİOĞLU SORUSUNA YANIT

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, bugün İmamoğlu'nun yanı sıra pek çok kişiye ziyarette bulunduğunu söyledi. Özel, bir gazetecinin, Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP'den AK Parti'ye başka isimlerin geçip geçmeyeceğine yönelik soruya yanıt verdi.

"GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIP SORDUM"

Çerçioğlu ile aralarında geçen konuşmayı anlatan Özel şunları söyledi: "Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki insanlardan herhangi biri bir milim eğilmedi, bir santim geri adım atmadı. Çerçioğlu, buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan biri. Bize sorduğunda gözünün içine bakıp, 'Korktuğun bir şey var mı?' dedim. 'Korkuyoruz tabii.' diyor. 'Peki hatan, kusurun var mı?' 'Yok başkanım'. 'Yoksa arkandayım, korkma' dedim. Ama o korktu gitti." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler

Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıp6z56jhc7d:

Bu halk akıllanmadan daha çook siyasi tiyatro izleriz. Bu millete müstahak herşey, Allah’ın verdiği aklı zerre kadar kullanamayan bizlere herşey müstahak..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOZKAN:

Yalanınız batsın CHP zihniyeti. Siz asla sizin gibi düşünmeyen hiç ama hiç kimseye değer vermez, buruşturup atarsınız.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Çetinkaya:

bundan Özlemin haberi varmı :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

8 yaşındaki oğlunun üstün zekalı olduğunu böyle anladı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesini istiyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin aylardır istediği yıldızı alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.