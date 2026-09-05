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Özgür Özel: 'Memleketin Başına Adil Yönetecek İnsanlar Lazım'

Özgür Özel: 'Memleketin Başına Adil Yönetecek İnsanlar Lazım'
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de Halk Pazarı'nı ziyaret etti. Esnafa alım gücünün nasıl olduğunu soran Özel'e Edirneli esnaf "Her gün zam. Bittik Başkanım. Mazot oldu 90-95 lira. Veresiye veremiyorum. Kurtaracağız inşallah Başkanım" yanıtını verdi. Özel, "Türkiye'de TÜİK'e göre gıda enflasyonu yüzde 35. Avrupa ortalaması 2,4 kişiydi 1,7'ye düşmüş. Bizim 35, onların 1,7. Dünyada 178 ülke var gıda enflasyonu hesaplanan Türkiye en yüksek beşinciydi, şimdi dördüncülüğe yükseldi. Mazot 90 oldu, şimdi bir daha gelecek" dedi.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT - Eylem Ladin DEĞER

(EDİRNE) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de Halk Pazarı'nı ziyaret etti. Esnafa alım gücünün nasıl olduğunu soran Özel'e Edirneli esnaf "Her gün zam. Bittik Başkanım. Mazot oldu 90-95 lira. Veresiye veremiyorum. Kurtaracağız inşallah Başkanım" yanıtını verdi. Özel, " Türkiye'de TÜİK'e göre gıda enflasyonu yüzde 35. Avrupa ortalaması 2,4 kişiydi 1,7'ye düşmüş. Bizim 35, onların 1,7. Dünyada 178 ülke var gıda enflasyonu hesaplanan Türkiye en yüksek beşinciydi, şimdi dördüncülüğe yükseldi. Mazot 90 oldu, şimdi bir daha gelecek" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de Halk Pazarı'nı ziyaret etti. Pazar esnafının sorunlarını dinleyen Özel, "Geçen sene kuzukulağı 15-20 liraydı. Şimdi 30 lira. Ne kadar zamlandı hepsi, yüzde 50 mi? Türkiye'de TÜİK'e göre gıda enflasyonu yüzde 35. Avrupa ortalaması 2,4 kişiydi 1,7'ye düşmüş. Bizim 35, onların 1,7. Dünyada 178 ülke var gıda enflasyonu hesaplanan Türkiye en yüksek beşinciydi, şimdi dördüncülüğe yükseldi. Mazot 90 oldu, şimdi bir daha gelecek. Bir de otobanları özelleştiriyorlar. Otoban pahalanınca bunlar da pahalanıyor" diye konuştu.

"HİÇBİR MAAŞ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAYACAK"

Vatandaş, "Ben böbrek engellisiyim. 9,5 bin lira bize para ödüyor. Bu zamanda kim geçinebilir? Ne olur bunu yukarı arttırın. Sen gel bize cennet gelecek" demesi üzerine de Özel, "Düzelteceğiz. Hiçbir maaş asgari ücretin altında olmayacak" karşılığını verdi. Bir diğer vatandaş da Özel'e "Sizinle Türkiye aydınlanır" ifadesini kullandı.

Bir başka esnaf ise pazar esnaflığı yapan kalmadığını belirterek, "İki bin işiden 10 kişi kaldık" dedi.

"MEMLEKETİN BAŞINA SULTAN DEĞİL, ADİL YÖNETECEK İNSANLAR LAZIM"

Özel, tezgaha geçerek pazar önlüğü taktı. Özel kendisine "Geleceğin umudu geldi. Geleceğin sultanı geldi. Geleceğin cumhurbaşkanı. Babaların babası. Sen bizim babamız ol. Gönüllerin cumhuru sensin" diyen esnafa "Bizden sultan çıkmaz. Sultan multan seçti millet başına, perişan olduk. Hep sultanlar bu hale getirdi. Memleketin başına sultan lazım değil, memleketin başına adil yönetecek insanlar lazım. Cumhurbaşkanı deyip havaya sokma felakete sürüklersin bizi" karşılığını verdi.

Alım gücünün nasıl olduğunu soran Özel'e Edirneli esnaf, "Her gün zam. Bittik Başkanım. Mazot oldu 90-95 lira. Veresiye veremiyorum. Kurtaracağız inşallah Başkanım" dedi.

Pazarda vatandaşlarla fotoğraf çektiren Özel, parti otobüsünden halkı selamladı.

Kaynak: ANKA
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