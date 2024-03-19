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Özgür Özel'den Erdoğan'a: '31 Mart'ta emekliden sana oy yok'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de düzenlenen mitingde emeklilere yapılacak zam taleplerini dile getirerek, iktidarın emeklilere zam yapmak yerine vergi borçlarını silmeyi tercih ettiğini belirtti. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '31 Mart'ta emekliden de sana oy yok' şeklinde seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "31 Mart'ta emekliden sana oy yok" diye seslendi.

Seçim çalışmalarına devam eden CHP lideri Artvin'de düzenlenen mitingte, emeklilere 7'şer bin lira seyyanen zam istediklerini ama iktidarın 'para yok' diyerek bunu kabul etmediğini söyledi. Emeklilere yapılacak zam kadar iktidara yakın şirketlerin vergi borçlarının silindiğini belirten Özel şöyle konuştu:

"Diyorum ki emekliye 'emekli-kart' verelim elektrik su telefon indirimi yapalım, 7'şer bin lira seyyanen zam uygulayalım. Diyor ki para yok. Ne kadar paraya ihtiyaç var bunun için? 700 milyara yakın 690 milyar. 'Para yok' diyor öbür tarafta İliç'teki madenin vergi borcu varmış silmiş 222 milyon. 5'li çeteye saray müteahhidine geçiş garantisine derken 2024'te vazgeçtiği vergiler toplamı size verilecek para kadar. Yani 5'li çeteye var emekliye yok. Yani saray müteahhidine var, İliç'teki altın şirketine var emekliye yok. Yazlık saraya var, kışlık saraya var, uçan saraya var, yüzen saraya var 1500 odalı saraya var emekliye gelince yok. Kusura bakma Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta emekliden de sana oy yok. İşte bu kadar."

Kaynak: ANKA / Güncel

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