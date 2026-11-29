(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Merkez Bankası rezervlerinin eridiğini, sıcak para çıkışının hızlandığını ve faizlerin yükseldiğini, Hazine'nin Ocak 2027 finansman programında, 497,7 milyar liralık faiz ödemesi öngörüldüğünü belirterek, "Sadece bir ayda yarım trilyon lira faiz. 2027'nin tamamında ise yaklaşık 4 trilyon TL faiz ödemesi planlanıyor" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın istikrar ve güven vadettiğini, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yüksek enflasyon, yüksek faiz ve ağır bir borçlanma yüküyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Karabat, "Halkın alım gücü erirken iktidarın gündeminde muhalefete yönelik yargı operasyonları var. Ekonomide ise yeniden başa dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası rezervlerinin hızla eridiğini ve son üç ayda "carry trade pozisyonları"ndan yaklaşık 35 milyar dolarlık çıkış yaşandığını belirten Karabat, sıcak para yatırımcılarının pozisyonlarını kapatırken döviz kredisi borçlularının da döviz talebinin arttığını kaydetti. Özgür Karabat, "Yine eksi rezerv haberleri duymaya başlarız. Sıcak para yatırımcıları pozisyonlarını kapatırken döviz kredisi borçlularının da döviz talebi artıyor. Peki bu neyin habercisi?" diye sordu.

"SADECE BİR AYDA YARIM TRİLYON LİRA FAİZ" Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerini durdurmasına da değinen Karabat, yüzde 36 olan politika faizi yerine yüzde 39'luk gecelik fonlama kanalının devreye sokulduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Faiz indirimi beklerken 300 baz puana varan örtülü faiz artırımıyla karşı karşıyayız. Mehmet Şimşek'in ekonomi programı yeniden yüksek faizle döviz talebini frenleme noktasına geldi. Ekonomi yönetimi bir kez daha yüksek faizle zaman kazanmaya çalışıyor. Ancak siyasi gerilimlerin, yargı bağımsızlığına ilişkin kaygıların ve otoriterleşme tartışmalarının ekonomik maliyetini para politikasıyla ortadan kaldıramazsınız. Hukuk güvenliğinin zayıfladığı bir ülkede ekonomik güveni nasıl sağlayacaksınız? Hazine'nin Ocak 2027 finansman programına bakın! 778 milyar TL borç servisi. 497,7 milyar TL faiz ödemesi. 671,5 milyar TL yeni borçlanma. Sadece bir ayda yarım trilyon lira faiz! 2027'nin tamamında ise yaklaşık 4 trilyon TL faiz ödemesi planlanıyor. Üstelik Hazine'nin faiz ödemeleri anapara ödemelerini bile aşıyor! Emekliye, işçiye ve memura kaynak bulunamadığı söylenirken faiz ödemelerine ayrılan bu devasa kaynağın hesabını kim verecek?" Fon skandalıyla sarsılan sermaye piyasalarına, yükselen tahvil faizlerine, artan finansman maliyetlerine ve rezerv kayıplarına işaret eden Karabat, Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarının derinleştiğini savundu. Sanayicinin rekabet gücünü, çalışanların alım gücünü, yatırımcıların ise güvenini kaybettiğini ifade eden Karabat, "Ülkenin kaynakları yüksek faiz yükü altında eriyor" ifadelerini kullandı. "BU DÖNGÜNÜN MALİYETİNİ DAHA KAÇ YIL VATANDAŞ ÖDEYECEK?" Özgür Karabat, ülkede enflasyon sorununun bitmediğini belirterek, "Yüksek faizden kurtulamadık. Sıcak paraya bağımlılık devam ediyor. Halkın geçim sıkıntısı ağırlaştı. Şimdi yeniden yüksek faizle sermaye çıkışını önlemeye çalışıyoruz. Bu döngünün maliyetini daha kaç yıl vatandaş ödeyecek?" diye sordu. Türkiye'nin önceliğinin halkın refahı, üretim, istihdam ve ekonomik kalkınma olması gerektiğini vurgulayan Karabat, ekonomi programının muhalefete yönelik yargı süreçlerinin gölgesinde yürütüldüğünü savundu. Özgür Karabat, "Hukuk güvenliğini sağlamadan, demokratik kurumları güçlendirmeden, yalnızca faiz ve borçlanmayla kalıcı ekonomik istikrar sağlayamazsınız" dedi.

Kaynak: ANKA