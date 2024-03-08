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Özel Üniversite Yasa Tasarısına Karşı Eylemde 8 Kişi Yaralandı

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Parlamentoda bu akşam oylamaya sunulacak, ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısına karşı yapılan eylemde polis ve öğrenciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralandı. Binlerce öğrenci ve öğretmen başkent Atina'da bir araya gelerek yasa tasarısına karşı protesto düzenledi.

Parlamentoda bu akşam oylamaya sunulacak, ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısına karşı yapılan eylemde polis ve öğrenciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralandı.

Parlamentoda milletvekilleri bu akşam meclisin onayına sunulacak ve ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısını tartışırken, binlerce öğrenci ve öğretmen ise bu yasa tasarısına karşı başkent Atina'da bir araya geldi.

Özel üniversitelere karşı 9 haftadır başkent Atina'da eylem yapan öğrenci ve öğretmenler, bir kez daha parlamento binasına yürüdü.

Parlamento binası önünde polisle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Öğrenciler polise molotofkokteyli atarken, polis biber gazıyla karşılık verdi.

Yaşanan arbedede, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan Atina Politeknik Üniversitesinde akademisyen Ksenofon Lignos, eyleme katılma nedenlerine ilişkin "Buradayız çünkü hükümet özel üniversitelerin açılmasını sağlayacak bir kanunu meclisten geçirmeye çalışıyor. Bunu, anayasamız net olarak yasaklıyor." dedi.

Eyleme katılan öğrencilerden Viki Vraka, 9 haftadır bu yasa tasarısına karşı üniversitelerindeki işgal eylemlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Burada dernekler var, öğrenci birlikleri var. Toplum özel üniversitelere karşı bizimle birlikte. Üniversite ücreti ödemek istemiyoruz. Zaten büyük bir ekonomik kriz var Yunanistan'da." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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