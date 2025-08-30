Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı'ndan Tayland'da Tarihi Başarı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda toplam 12 madalya kazanan Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımımız, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda tarihi başarı elde etti. 17 yaşındaki Bilge Kağan Yılgın, yüzme branşında dünya şampiyonu olan ilk sporcumuz oldu. Şampiyonada toplam 12 madalya kazanan özel sporcularımızı tebrik ediyorum. Milli takımımızın kazandığı madalyalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Her adımlarını yakından takip ettiğimiz özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.