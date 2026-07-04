Türkiye’nin ikinci yerli uydusu için çalışmalar hızlanıyor

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin ikinci yerli ve milli uydusu için çalışmalar hızlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Uydumuzu tamamen yerli ve milli imkanlarla, Türk uzay endüstrisinin gücüyle üretmeyi planlıyoruz"

"Yıl sonuna kadar çalışmalarına başlamayı planladığımız uydumuzu 2030 yılında hizmete almayı hedefliyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- NATO ülkelerinin Ankara'daki bazı büyükelçileri, NATO Ankara Zirvesi'ni AA'ya değerlendirdi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands:

-"NATO'daki en büyük 2'nci silahlı kuvvetlere ve büyük bir savunma sanayine sahip Türkiye'nin İttifak'a katkısı kesinlikle çok önemli"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo:

"Türkiye'nin liderliği için minnettarız, bunu destekliyoruz ve karşı karşıya olduğumuz tüm tehditleri ele alacak başarılı bir zirve için birlikte çalışmaya kararlıyız"

(Ekip/Ankara)

3- Litvanya Başbakanı, Türkiye'nin Baltık bölgesinde güvenliğe katkısını takdirle karşıladıklarını belirtti:

"Türkiye, güçlü askeri kabiliyetlere ve stratejik coğrafi konuma sahip önemli bir NATO müttefikidir"

"Savunma sanayisinin güçlendirilmesi, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Müttefiklerin üretim kapasitesini artırması, inovasyonu hızlandırması ve maliyetleri kontrol altında tutması gerekiyor"

(Şerife Çetin/Brüksel)

4- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Orhan Karaoğlu, 36. NATO Zirvesi'ni değerlendirdi:

"Türkiye sıradan bir NATO üyesi değil. Yeni oluşacak küresel güvenlik mimarisinde Türkiye'nin rolü çok çok önemli"

"Tabii ki NATO-Türkiye ilişkileri tarihten bugüne zaman zaman kırılmalar ve eleştiriler yaşadı ama Türkiye, her zaman NATO içerisinde önemli bir aktör olarak yer aldı"

(Utku Şimşek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz:

"İklim değişikliği sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden önemli bir unsur"

"İklim değişikliği herkesi etkiliyor ancak bebekler, çocuklar, yaşlılar, gebeler, lohusalar, emziren anneler, kronik hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar ve açık alanda çalışanlar iklim değişikliğinin etkilerini daha ağır hissedebiliyor"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İŞKUR, iş ve meslek danışmanlığını sanal ortama taşıyor

İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Adem Akdemir:

"Dünyanın en gelişmiş yapay zeka çiplerine sahip sunucularını kurumumuza kattık. Önümüzdeki yıl sanal iş ve meslek danışmanı gibi bir yapay zeka asistanını vatandaşlarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz"

"Yapay zeka uygulamalarını hizmetlerimize katarak vatandaşlarımızın sayfalar arasında boğulmasını engelleyeceğiz, bilgiye erişmesini kolaylaştıracağız, istihdama katılmalarını hızlandıracağız"

(Orhan Onur Gemici/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İnternet kullanımı yaygınlaştı, kullanıcılar paketlerde "hız" yaptı

Türkiye'de geçen yılın ilk çeyreğinde sabit geniş bant abone sayısı 20,7 milyon iken bu yılın ilk çeyreğinde 21,2 milyona çıktı

Abonelerin geçen yıl yüzde 7,3'ü 100 megabit üstü paketleri tercih ederken bu yıl oran katlanarak yüzde 14,6'ya ulaştı

(Mertkan Oruç/Ankara)

8- OECD raporu Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk müteahhitlere yeni fırsatlar sunuyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün raporunda Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde altyapı yatırımlarının daha etkin yönetilmesi, şeffaf ihale mekanizmalarının güçlendirilmesi ve özel sektörün sürece daha fazla dahil edilmesi gerektiği bildirildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ziya Uzel:

"Türk müteahhitleri, Ukraynalı iş ortakları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde, sadece projeleri tamamlayan değil aynı zamanda ekonomik kalkınmayı ve bölgesel istikrarı destekleyen kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

9- Asya borsalarında yapay zeka rallisi Güney Kore ve Japonya'yı öne çıkardı

Yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talep, teknoloji şirketlerinin olumlu finansal görünümü ve yabancı yatırımcı girişleriyle Kospi, ilk yarıda yüzde 100'ün üzerinde değer kazanarak Asya'nın önde gelen endeksleri arasında en yüksek getiriyi sağlayan endeks oldu

ABD Merkez Bankasının ileriye dönük para politikalarında "şahin" tutum sergileyeceğine yönelik beklentilerin dolar talebini desteklemesiyle dolar/yen paritesi, 161,95'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

10- Emtia piyasasında baz metallerde yılın ilk yarısında bakır ve alüminyum fırtınası esti

Yılın ilk yarısında bakırın libresi 6,67 dolarla rekor kırarken alüminyumun ton başına fiyatı 3 bin 787 dolara kadar çıkarak 4 yılın en yüksek seviyesini gördü

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda:

"Günün sonunda mesele, yapay zeka ve arz dengesinde bitiyor. Bu durum da bize fiyatların güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edebileceğini düşündürüyor"

(Burhan Sansarlıoğlu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

11- Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Beklentinin altında kalan tarım dışı istihdam verisi Fed'in gelecek dönemde faiz patikasında daha esnek hareket edebileceğine yönelik fiyatlamaları desteklerken yatırımcıların faiz artırımı beklentilerini düşürmesine yol açtı

Jeopolitik gelişmelere ilişkin iyimser hava da geçen hafta pay piyasalarını destekledi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

12- Yargıtay, "pislik" sözcüğünü hakaret saymadı

Bir siyasetçiye yönelik "pislik" sözlerini kullanan kişiye "hakaret" suçundan 6 ay hapis cezası verildi

Yargıtay, "pislik" sözcüğünün "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" olduğunu belirterek, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kararı bozdu

(İsmet Karakaş/Ankara)

13- Yılın ilk 6 ayında tedavisi tamamlanan 2 bin 205 yaban hayvanı doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin:

"2012-2025 yılları arasında, 84 bin yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak, doğal yaşam alanlarına bırakıldı"

"Yılın ilk 6 ayında ülke genelinde tedavisi tamamlanan 2 bin 205 yaban hayvanı, yeniden doğayla buluşturuldu"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

14- Akdeniz'e Osmanlı mührünü vuran kaptan: Barbaros Hayrettin Paşa

Preveze'de Haçlı Donanması'nı yenerek Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini güçlendiren Barbaros Hayreddin Paşa, dünya denizcilik tarihinin en önemli komutanları arasında görülüyor

İstanbul'da 480 yıl önce vefat eden ve naaşı Beşiktaş İskelesi'nde Mimar Sinan'a yaptırılan türbeye defnedilen Barbaros Hayreddin Paşa'nın adı, 2023 yılında Beşiktaş'ın Levent Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan camide de yaşatılıyor

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Grafikli)

15- Arjantin'e gol atan Trabzonspor'un yeni transferi Cabral, duygularını anlattı:

"Messi'ye karşı oynamak harikaydı"

"Golümden dolayı çok mutluyum. Takımıma ve ülkeme bu golle katkıs sağladığım için çok mutluyum. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum"

"Trabzonspor'da sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Trabzonspor harika bir kulüp ve harika taraftarlara sahip"

(Fatih Erel/Miamı) (Görüntülü)

16- Sahada rakip olan başkan çift, genç futbolcular için birlikte çalışıyor

Eski futbolcu Emre Korkmaz ile eşi Merve Korkmaz, başkanlığını yaptıkları iki farklı altyapı kulübüyle sahada birbirlerine rakip olurken saha dışında genç futbolcuların gelişimi için omuz omuza çalışıyor

Körfez Olimpik Spor Kulübü Başkanı Emre Korkmaz:

"Hep sahadaydım, eşimin sözlü baskıları vardı. Sosyal yaşantımız olmuyordu. Geçen yıl Körfezkent Spor Kulübünü devraldık. Eşim başkan olunca çocukları ve sporu çok sevdi. Şimdi beraber sahalardayız"

(Sefa Tetik/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA