ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Temmuz 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Uzatılan doğum izninden 67 bin 709 anne faydalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"Hem otomatik uzatılan izinler hem de başvuru sonucu uzatılan izinlerle birlikte toplamda 67 bin 709 anne analık raporlarını uzatarak izin süresini 24 haftaya kadar kullanmış oldu"

"İstek dahilinde analık raporunu uzatabilecek annelerin yüzde 43'ü raporlarını uzatma kararı aldı"

(Aykut Yılmaz/TBMM)

2- Aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı tüketiciyi daha etkin koruyacak düzenleme yarın yürürlüğe girecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

?"Düzenlemeyle, reklam verenler, hedefli reklamın hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgileri tüketiciye sunmaları şartıyla bu tür reklam uygulamalarını gerçekleştirebilecek"

(Serhat Tutak/Ankara)

3- Kırmızı bülten ve diğer uluslararası aramalar kapsamında bu yıl 526 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında, 2026'nın 7 aylık döneminde uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Suçlular şunu iyi bilmelidir, kaçmaya çalışmaları yalnızca yakalanacakları yeri değiştirir"

(Cem Dağıstanlı/Ankara)

4- Ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler güven endekslerinde kendini gösterdi

Tüketici güven endeksi, temmuzda 89,8 ile son 38 aydaki en yüksek seviyesini görürken, ekonomik güven endeksi de 99,8 ile 5 ayın en yüksek değerine ulaştı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Toğay:

"Ekonomik güven endeksinin geçen aya göre artış yaşayarak 99,8'e çıkması ve 100 değerine yaklaşması, beklentiler açısından önemlidir"

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- 5 soruda hac kayıtlarıyla ilgili merak edilenler

Gelecek yıl hac için kesin kayıt yaptıracak hacı adayları, tercih ettikleri konaklama türüne ait ücretin yüzde 40'ını peşin, kalanını 2 taksitte ödeyebilecek

Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının, işlemlerini 18 Ağustos'a kadar e-Devlet'teki "hac işlemleri" menüsünden yapmaları gerekiyor

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Grafikli)

6- Türkiye'nin petrol stratejisinde yeni dönem: Çeşitlendirilmiş tedarik ve üretim ortaklıkları

Kazakistan'dan Guyana'ya uzanan çeşitlendirilmiş ham petrol ithalatı, artan yerli üretim ve TPAO'nun Kerkük ortaklığı, Türkiye'nin petrol arz güvenliğini güçlendirirken ülkenin bölgesel enerji merkezi olma hedefini de destekliyor

Kerkük ortaklığıyla Türkiye, petrol değer zincirinde yalnızca transit ülke değil, üretim ortağı olarak da konumunu güçlendirmeyi hedefliyor

(Duygu Alhan/Ankara) (Grafikli)

7- Kuraklık riskleri "TAKİS" ile dijital ortamda anlık takip edilecek

Fenolojik gözlemler ile kuraklığa ilişkin saha tespitleri dijital ortamda kayıt altına alınacak, veri girişi, kontrol ve onay süreçleri elektronik ortamda yürütülecek

Ülke genelinde tarımsal kuraklığa ilişkin güncel veriler anlık izlenebilecek, kuraklık riskleri etkin şekilde değerlendirilebilecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

8- AB yapay zeka kurallarında yeni dönem 2 Ağustos'ta başlıyor

Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin işaretlenmesi ve kullanıcıların yapay zeka ile etkileşimde bulunduklarının bildirilmesi zorunlu hale geliyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

9- AB ülkelerinde bu yıl orman yangınlarında kayıp 435 bin hektarı buldu

AB ülkelerinde yılın başından bu yana orman yangınlarında tahrip olan alan, Malta'nın yaklaşık 14 katı büyüklüğüne ulaştı

Orman yangınlarından en fazla etkilenen ülke 208 bin 420 hektarla İspanya olurken, Fransa 91 bin 24 hektarla ikinci sırada yer aldı

(Ata Ufuk Şeker /Brüksel)

10- Jeotermal enerji, yapay zeka çağının yeni elektrik kaynağı

Google, Microsoft ve Meta, veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını kesintisiz ve düşük karbonlu kaynaklarla karşılamak amacıyla jeotermal enerji projelerine yatırım yapıyor

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk: "Türkiye'de de jeotermal elektrik santrallerinin yakınında yeni nesil veri merkezleri kurulabilir ve bu merkezlerin enerji ihtiyacı mevcut santrallerle yapılacak uzun vadeli elektrik tedarik anlaşmaları üzerinden karşılanabilir"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

11- Ön lisanslı depolamalı elektrik projelerinin kurulu gücü 28 bin megavatı aştı

Üretim lisansı verilen 82 depolama projesinin toplam gücü 3 bin 500 megavatı aşarken 8 tesis işletmeye alındı

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara) (Grafikli)

12- Türk bilim insanları Arktik'te iklim, uzay ve konumlama teknolojilerine yönelik kritik araştırmalar yaptı

???????- İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Denizhan Vardar: "Çalışmalarımızın iki önemli ayağı var. İlki, deniz tabanında 28 noktadan görüntü alarak buralardaki canlıların yüzey örtücülüğünü incelemek. Ayrıca su altı robotlarımız ve dronlarımızla bu canlıların başladıkları ve sona erdikleri bölgelerin sınırlarını belirliyoruz"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden araştırma görevlisi Özkan Özel: "Svalbard Adası'nın özellikle seçilmiş olması, küresel iklim değişikliğinin etkilerini anlamak açısından çok önemli. Yaklaşık üç yıldır aynı bölgede, aynı noktalarda çalışmalar yürütüyor olmamız, uzun vadede buzulların erime süreci ve erime hızıyla birlikte iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin önemli veriler elde etmemizi sağlayacak"

(Uğur Aslanhan/Muhammed Enes Yıldırım/Svalbard) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Türkiye ile Japonya'nın ortak girişimiyle kurulan üniversite ilk öğrencilerini bekliyor

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılında 4 mühendislik programında toplam 80 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine başlayacak

TJU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök: "Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin temel hedefi, geleceğin kritik bilim ve teknoloji alanlarında araştırma yapabilen, uluslararası çalışma kültürüne sahip, yenilikçi ve yüksek nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir"

"Uzun vadeli hedefimiz, üniversitemizi Türkiye ile Japonya arasında bilim ve teknoloji alanında kalıcı ve uluslararası düzeyde tanınan bir araştırma üniversitesi haline getirmek"

(Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Bursa'da bir çocuğun site havuzunda hayatını kaybetmesi gözleri bu alandaki tedbirlere çevirdi

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır:

"Yoğun kullanılan havuzlarda eğitimli cankurtaran görevlendirilmeli. Site çalışanları temel ilk yardım eğitimi almalı, acil durumlarda kimin 112'yi arayacağı, ilk müdahaleyi yapacağı ve sağlık ekiplerinin siteye nasıl yönlendirileceği önceden belirlenmeli"

"Havuz girişlerinde kontrollü geçiş sistemi, kapı sensörü ve sesli alarm gibi ek önlemlerin de değerlendirilmesi gerekiyor"

(Doğukan Gürel/Ankara)

15- Karadeniz'in iklim riskleri Adapazarı'nda yürütülen projeyle belirlendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu:

"2000'den bu yana şiddetli yağışların sıklığında yaklaşık yüzde 45 artış meydana geldiği gözleniyor. Yine özellikle yeşil alanların 2000'den beri yaklaşık yüzde 15 azaldığını görülüyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Grafikli)

16- Lübnanlı genç, mezuniyet törenine İsrail'in saldırısında ölen ağabeyinin fotoğrafıyla katıldı

İstanbul'da Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü bitiren Lübnanlı Mohamad Sabra:

"Ağabeyim sayesinde buradayım. Her başarımda beni destekledi, hep arkamda oldu. Bu özel günümde de benimle birlikte olmak istiyordu ama artık bizimle değil. O yüzden onun resmini taşıyorum. Benimle hep gurur duyuyordu"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- "Kadınsın, yapamazsın" sözlerine aldırmadı 47 yaşında işinin patronu oldu

Üsküdar'da ayakkabı bakımı ve tamirciliği yapan Naz Yıldırım Akbaş, 45 yaşında çırak olarak adım attığı ayakkabı tamir dükkanını devraldı, mesleğinde karşılaştığı önyargılara rağmen pes etmeyerek kendi işinin sahibi oldu

Naz Yıldırım Akbaş: "Müşterilerim beni tebrik ediyor. Erkekler de kadınlar da. Çok yakınlarım bu işi yapmamı istemedi. Çocuklarım da 'Anne bırak, erkek işi.' dediler. Ben pes etmedim ama şimdi benimle gurur duyuyorlar"

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

"Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim; taktiksel anlamda bir çılgın. Taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı"

"Yolda arabamla giderken genelde taksi şoförleri tarafından arabamın önüne kırılarak hep durduruluyorum. Her zaman arabadan inip 'Bir fotoğraf çekilelim, gel bir sarılalım.' diyor insanlar. Asla bunun kötü bir şey olmadığını biliyordum ama çok garipsemiştim"

"Fenerbahçe maçında kulüp başkanının soyunma odasına inip oyuncuları tek tek tebrik etmesi ve kaybedilen maça rağmen prim vermesi, benim adıma pozitif anlamda unutamadığım anlardan biri oldu."

(Selçuk Kılıç/Schladming) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA