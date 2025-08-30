ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- YKS'de ilk 1000'in tercihi tıp, mühendislik, işletme ve tarih bölümleri oldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:

"Sayısalda ilk 1000'de olan 341 kişi tıbbı, 289 kişi bilgisayar mühendisliğini, 165 kişi elektrik-elektronik mühendisliğini tercih etti. Eşit ağırlıkta ilk 1000'e giren adayların en fazla tercih ettiği program işletme oldu"

"Sözel puan türünde ise ilk 1000'e giren adaylardan 123 kişi tarihi, 65 kişi özel eğitim öğretmenliğini, 60 kişi ise ilahiyat programını tercih etti"

"Önümüzdeki yıllarda yükseköğretim alanında bulunan programların dönüşümü devam edecek. Bilhassa istihdamla, iş gücü piyasalarıyla alakası kesilmiş, mezunlarının istediği iş imkanlarını vermekte başarısız kalan programları sistemin dışına çıkarmayı sürdüreceğiz"

(Buğrahan Ayhan-Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'ye onlarca gemiyle yardım götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu, yarın yola çıkacak

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz:

"31 Ağustos'ta gemiler, Gazze'deki ablukayı kırmak için limandan kalkacak. Her türlü renkten, dilden, inançtan ve ırktan insanlar bir amaç için bir araya geldi"

"(Filoda) Onlarca gemimiz var, 44 ülkeden insanlar katılacak. Binlerce aktivist bu görevde yer alacak. Aslında karadakilerle birlikte sayarsak, bu çok daha devasa bir rakama ulaştı demek. 500 bine yakın bir başvuru oldu, inanılmaz talep var"

(Muhammet İkbal Arslan-Esra Hacioğlu/Barselona/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'yi eylülde yoğun bir ekonomi ajandası bekliyor

Ekonomide gözler, 1 Eylül pazartesi günü açıklanacak yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme oranında olacak

Ağustos ayı ihracat ve enflasyon rakamları 3 Eylül'de açıklanacak

Ekonominin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program'ın eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Denizlerdeki rekor sıcaklık, av sezonuna yansıyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Ekin Akoğlu:

"Kuzey Atlantik Salınımı ve El Nino gibi atmosferik olaylara bağlı olarak deniz yüzey suyu sıcaklıkları arttı. Bu da tabii ki avcılık yoluyla elde ettiğimiz deniz balıkları miktarını etkiledi"

"Etkisini geçen yıl yitiren El Nino sebebiyle 2025-2026 av sezonunda tekrar artan bir av miktarı bekliyoruz"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

5- Ülkeler, sosyal medya ve dijital platformlarda "egemenlik" mücadelesi veriyor

SETA Toplum ve Medya Direktörü Prof. Dr. Faruk Taşcı:

"Dijital platformların sadece bireysel etkileşim alanı olmadığını, devletlerin siyasi ve güvenlik stratejileri için kritik olduğunu öğrendik. Bu, literatürün bildiği bir şey olsa da ortalama toplumsal algıda zayıftı. Biz, halk olarak da artık biliyoruz ki bir X, bir Facebook platformu İsrail'le protokol yapmak suretiyle onu kullanan insanların nokta olarak nerede olduğunu İsrail'le paylaşıyor ve orada da nokta atışı yapılabiliyor"

"Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün:

"Türkiye'nin özellikle son 5 yıldaki dijital kalkınma süreci hesaba katılacak olursa, bir dijital egemenlik alanının oluşturulma çabası doğrudan doğruya kamu düzeni ve milli güvenlikle alakalı bir konudur"

(Koray Taşdemir-Yusuf Kaan Bozdağ/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Hayalet mutfaklarla "bir tıkla" toplu yemek siparişi verilebilecek

TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Başkanı Hüseyin Bozdağ:

"Hayalet mutfaklarla ilgili çalışmalarımız var, geliştireceğimiz uygulama ile uzaktan bir tıkla, toplu yemek siparişi verilebilecek"

"Emeklilerin üç öğün yemeğini hazırlamak üzere uydu kentlerde mutfaklar kuracağız"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Çevreye duyarlı yeşil yapay zekayla her alanda verimlilik artacak

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık:

"(Sunucuların soğutulmasında) Atık suların arıtılması, deniz suyunun rafine edilerek kullanılması gibi yöntemler hayata geçirilebilir. Yeşil yapay zeka, doğayla iç içe, insan hayatını riske etmeyen bir yaklaşımda olmalıdır"

Yazılım uzmanı Yusuf Koç:

"Şu an için bu yüksek enerji tüketimine katlanmak zorundayız ancak ilerleyen süreçte daha düşük enerjiyle çalışan cihazların üretileceğini öngörüyoruz"

(Koray Taşdemir-Fatma Nur Keleş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Temiz sularda yaşayan su samuru Marmara'da tekrar ortaya çıktı

Geçen yıl Silivri kıyılarında görülen Avrasya su samuru, Marmara Denizi'nin kirlilik ve oksijen sorununa rağmen bu yıl Tekirdağ kıyılarında yeniden gözlemlendi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerim Çiçek:

"Burada görülebiliyor olması, Marmara Denizi'nin bazı bölgelerinde yerel balık popülasyonu ya da görece temiz tatlı su girişlerinin sağlandığı yaşam için asgari koşulların sürdüğüne işaret edebilir"???????

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

9- Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği güvercin mesajlarla geçen haftaya pozitif başlayan küresel piyasalarda cuma gününe doğru ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmeleri takiben yatırımcıların iştahının azaldığı görüldü

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan bir indirime gideceği öngörülüyor

Gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve büyüme verileri takip edilecek

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

10- Milli voleybolcular Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Slovenya maçını kazanacaklarına inanıyor

Aslı Kalaç:

"Bangkok'a geldiğimizden beri odağımız tamamıyla Slovenya maçı oldu. Umuyoruz ki o maçı da güzel atlatacağız"

Elif Şahin:

"Şimdi önümüzde Slovenya maçı var. Onların gerçekten birkaç iyi oyuncusu var. Slovenya'ya çalışmaya başladık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

(Muhammed Boztepe/Bangkok) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 95. randevuda

Sarı-lacivertliler, başkent ekibiyle ligde yaptığı maçlardan 47'sini kazandı, 16'sını kaybetti

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne son 39 lig maçında sadece 4 kez yenildi

Ankara'da oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli geçerken, Fenerbahçe deplasmanda rakibine son 5 maçta kaybetmedi

(Süha Gür/İstanbul)

12- Beşiktaş ile Alanyaspor, 19. randevuda

Takımlar arasındaki 18 karşılaşmanın 10'unu Beşiktaş, 3'ünü Alanyaspor kazandı, 5 müsabaka berabere sonuçlandı

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 4 maçta galip gelemedi

(Metin Arslancan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.