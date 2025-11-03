ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye sürdürülebilir lojistik ağlarla dış ticarette gücünü pekiştirecek

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre gelecek yıl özellikle endüstri bölgeleri, organize sanayi ve serbest bölgeler ile özel yatırım yerlerinin tedarik zincirine uygun, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şekilde lojistik, demir yolu ve liman bağlantıları güçlendirilecek

İhracatçı firmaların yeşil dönüşümü için "danışmanlık modeli" kurulması, Türk Eximbank desteklerinin yüksek teknolojili ihracata yönlendirilmesi, "Türkiye-Gücünü Keşfet" logosunun uluslararası tanıtımlarda daha etkin kullanılması 2026 planları arasında yer alıyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- TMO'nun 2026'da 3,5 milyon ton buğday, 1,5 milyon ton mısır alması öngörülüyor

Çay İşletmelerinin bu dönemde 680 bin ton yaş çay, Türkiye Şeker Fabrikalarının 7,7 milyon ton şeker pancarı alımı yapması bekleniyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Verimlilik destekleri 2009'dan bu yana yıllık 1,6 milyar lira tasarruf getirdi

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı kapsamında 2009'dan bu yana yıllık 1,6 milyar lira mali karşılığı olan 163 bin 287 ton eşdeğer petrol enerji tasarrufu gerçekleşti

(Gülşen Çağatay/Ankara)

4- Sudan'da katliamlarla gündeme gelen Hızlı Destek Kuvvetleri altın madenlerinden güç alıyor

Sudan'daki önemli altın maden sahalarının HDK'nin kontrolüne geçmesi, ülke dışına çıkarılan yasa dışı altını yeniden gündeme getirdi

Sivillere saldırılarıyla gündeme gelen HDK, altın üretimini ve kaçak ihracatını denetleyerek silah tedarikini finanse ediyor ve savaş kapasitesini artırıyor

(Ekip/Port Sudan)

5- Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Kyslytsya: "Savaş, mevcut temas hattında ateşkesle durmalı"

"Ukrayna hükümetinin Rus hükümetini memnun etmesi gerekmediğini düşünüyorum"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Trump'ın nükleer silah testlerini başlatma kararı radyoaktif kirlenmeyi gündeme getirdi

Nükleer patlamalar, çevreye yıkıcı ve uzun süreli etkiler yaratabilecek radyasyon bırakırken denemeler, "atmosferik", "su altı" ve "yer altı" olmak üzere kategorilere ayrılıyor

Nükleer patlama denemeleri, toprakta, havada ve suda büyük miktarda radyoaktivite yayıyor

(Ayşe İrem Çakır/Ankara)

7- Borsa liginin lideri Trabzonspor

Trabzon spor'un hisseleri ligin başladığı 8 Ağustos'tan ekim ayı sonuna kadar geçen sürede yüzde 13,4 yükseldi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- İran Şahı Pehlevi'nin 1934'teki Türkiye ziyaretinin ilk günlerine ait görüntüler gün yüzüne çıktı

Sinema Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri ve Arşiv Daire Başkanı Nihat Değirmenci:

"Filmdeki görüntüler, ziyaretin Cumhuriyet tarihinin ilk en önemli protokol uygulaması olduğunu belgeliyor"

"Bu filmde İran Şahı'nın 10 Haziran 1934'te Türkiye'nin o günkü ismiyle Gürcübulak Kapısı'ndan girmesi, karşılanması, Doğubayazıt üzerinden Iğdır'a, oradan Kars'a gelişi ve Kars'a 10 kilometre girişte Rusların kurduğu 'VladiKars' köyüne gitmesi bulunuyor"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türk bilim insanları akciğer kanserinde radyoterapiye yanıtı belirleyen 12 gen tespit etti

TÜSEB ve SBÜ Validebağ Araştırma Merkezi işbirliğinde Türk bilim insanlarınca özel denek fareleriyle yapılan çalışmayla tümör baskılayıcı bazı genlerin tedaviye daha güçlü yanıt verme olasılığı tespit edildi

Proje koordinatörü Doç. Dr. Serhat Aras: "12 genin keşfedilmesiyle akciğer kanserinde radyoterapiye verilen yanıt, genetik düzeyde haritalandı. Bu bulgular, gelecekte hastaya özel radyoterapi uygulamalarının önünü açabilecek"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Van Gölü'nün çekilmesiyle asırlık iskelenin ayakları ortaya çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde gölün su seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle asırlık iskelenin ayakları görünür hale geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş: "Van Gölü'nün çekilmesi ile eski iskeleler açığa çıkıyor. Bu iskeleler 100 yıldan belki de daha önce yapılmış"

(Necmettin Karaca/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Beşiktaş'ın Polonyalı voleybolcusu Julia Szczurowska'nın siyah-beyaz aşkı:

"Eğer konu Beşiktaş ise ben her şeye varım. Buranın gerçekten evim olduğunu hissedebiliyorum. Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım"

"Lige iyi başladığımızı düşünüyorum ama hala düzeltmemiz ve üstüne çalışmamız gereken noktalar var"

"Diğer büyük takımlar bizi hafife alacakmış gibi hissediyorum ama zamanımız geldiğinde, daha da geliştiğimizde bu takımlara karşı kendimizi kanıtlayacağız"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- "Demir Yumruk" Şükrü Altay, WBC Orta Doğu ünvanı için ringe çıkacak

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, yerleştiği Fethiye'de maddi durumu iyi olmayan çocuklar için spor okulu açacak

WBC Orta Doğu ünvanı için de ringe hazırlanan Şükrü Altay: "Sokaktan çocukları çekmek istiyorum. Bu nedenle Fethiye'de bir spor okulu açarak özellikle maddi durumu iyi olmayan çocuklara ücretsiz kurs verip, onlara boks öğretmek istiyorum. Şu an en büyük amacım bu"

(Durmuş Genç/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

