ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Temmuz 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye'den Latin Amerika ve Karayipler'e ilk 6 ayda 2,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler Stratejisi meyvelerini verirken, bu ülkelere yönelik dış satım ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış gösterdi

Meksika, Brezilya, Peru, Şili ve Panama, bu dönemde Türkiye'nin bölgede en fazla ihracat yaptığı pazarlar oldu

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Türkiye ile Irak'ın enerji işbirliği Kerkük ortaklığıyla üretim eksenine taşınıyor

1973 tarihli Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın sona ermesiyle iki ülke, petrol taşımacılığının ötesine geçen yeni bir enerji işbirliği modeli oluşturmayı hedefliyor

Uzmanlara göre, TPAO'nun Kerkük ortaklığı, ortak üretim ve enerji altyapısı işbirliğinin ilk somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor

(Duygu Alhan/Ankara)(Grafikli)

3- Türkiye ile Nijerya denizcilikte ortak üretime yöneliyor

Nijerya'nın yerli gemi üretimi, filo yenileme ve mavi ekonomi hedefleri, Türk tersaneleri açısından doğrudan ihracatın ötesinde ortak üretim, teknoloji transferi ve altyapı projelerine dayalı yeni bir işbirliği alanı oluşturuyor

Nijerya Cumhurbaşkanı Ahmet Tinubu'nun bu yıl Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten sonra ticari ilişkiler ivme kazanırken, iki ülke, somut projelerin yer alacağı 2027 Denizcilik İşbirliği Yol Haritası'na ilişkin çalışmaları hızlandırdı

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

4- Türkiye'nin keneyle mücadele ordusu büyümeye devam ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin:

"Türkiye'nin çeşitli illerinde keklik ve sülün üretim istasyonlarımız bulunuyor. Bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün yetiştirdik"

"Bu kapsamda, son olarak Kızılcahamam Kırkırca Mahallesi'nde 900 kekliğin salımını gerçekleştirdik"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Netanyahu'yu tutuklamayan Yunanistan, İtalya ve Fransa, UCM yükümlülüklerini ihlal ediyor

Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın, hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına hava sahalarını açarak tutuklama emrini uygulamamaları, üç ülkenin de Roma Statüsü'nden doğan işbirliği yükümlülüğünü çiğnediğini gösteriyor

UCM'nin Macaristan, Moğolistan ve İtalya hakkında verdiği emsal kararlar, diplomatik gerekliliğin ya da devlet başkanlığı dokunulmazlığının bu ihlali meşrulaştırmayacağını ortaya koyuyor

(Selman Aksünger/Lahey)

6- Kızıldeniz gerilimi Hürmüz'e alternatif petrol koridorlarının kırılganlığını ortaya çıkardı

Hürmüz Boğazı'nı baypas eden Petroline-Yanbu hattı, Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb'deki güvenlik riskleri nedeniyle yeni baskıyla karşı karşıya bulunuyor

MEES Yönetici Editörü Jamie Ingram:

"Müşterilere güvenilir biçimde tedarik sağlamak artık birden fazla ihracat seçeneğine sahip olmayı gerektiriyor. Gelecek yıllarda daha çeşitli boru hattı güzergahları geliştirilecek"

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)(Grafikli)

7- Piyasaların gözü BoJ'un faiz kararından çok vermesi beklenen "şahin" mesajlarda

Capital Economics Asya Pasifik Başkanı Marcel Thieliant:

"BoJ, ekim ayında faiz oranlarını yeniden artırmaya hazırlanıyor, politika faizinin 2027 yılı sonuna kadar piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 2 seviyesine ulaşması bekleniyor"

Avustralya merkezli finansal hizmetler şirketi Pepperstone Piyasa Stratejisti Ahmad Assiri:

"Piyasa katılımcıları için BoJ'un vereceği mesaj faiz kararından daha önemli olabilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Rusya'nın Ermenistan'a yönelik "ticari baskısı" artıyor

Rusya, Ermenistan'dan çiçek, meyve-sebze, maden suyu, alkollü içecek ve balık ürünlerinin ardından süt ürünleri ithalatını da durdurma kararı aldı

Kısıtlamalardan etkilenebilecek ürünlerin yıllık ticaret hacminin yaklaşık 420 milyon avroya ulaştığı belirtilirken Avrupa Birliği, Ermenistan'a ticaretini çeşitlendirmesi için destek sağlıyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

9- Türk bilim insanları Samanyolu'nun yuttuğu 4 yeni cüce galaksi kalıntısı keşfetti

İstanbul Üniversitesi bilim insanları, Samanyolu'nun kozmik geçmişine ışık tutan yeni keşifte, daha önce bilinmeyen 4 cüce galaksi kalıntısı ile 1 dağılmış küresel küme kalıntısını tespit ederek astronomi literatürüne kazandırdı

İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Dr. Olcay Plevne:

"Yeni teknikler kullanarak, makine öğrenimi, büyük veri analizi yaparak ve daha öncesinde projelerde öğrendiğimiz bilgileri de katarak, bilinenlerin arasında yeni 4 yapıyı keşfetmeyi başardık. Daha önce literatürde 15'in üzerinde benzer yapı bulunuyordu. Bunlara 4 tane daha yeni yapıyı kattık"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İstanbul'daki hava kirliliği haziranda geçen yıla göre yüzde 6 azaldı

İstanbul'da haziran ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 29,45 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 31,48 mikrogram olarak belirlendi

Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"Bu yıl meteorolojik olarak daha yağışlı dönemler yaşadık. Atmosfer daha hareketliydi, rüzgarlar daha fazlaydı. Yağış sistemlerinin geçmesi atmosferin doğal olarak temizlenmesini sağladı"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Beşiktaş, Avrupa'da 260. maçına çıkacak

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 259 maçtan 98'ini kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine yenildi

Danimarka ekipleriyle ikinci kez kozlarını paylaşacak Beşiktaş, Midtjylland maçıyla "Kupa 2"deki 135. mücadelesini verecek

(Metin Arslancan / Herning) (Grafikli)

12- İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 70. maçını oynayacak

Turuncu-lacivertli ekip, 10. kez katıldığı Avrupa kupalarında 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı

(Emre Doğan / Turku) (Grafikli)

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Kaynak: AA