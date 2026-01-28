ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- Türkiye'yi yılın ikinci ayında yoğun ekonomi ajandası bekliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Şubat'ta yılın ilk ayının dış ticaret verilerini açıklayacak, TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini 3 Şubat'ta yayımlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 12 Şubat'ta yılın ilk Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak

(Mert Davut/Ankara)

2- Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ihracatı 8 milyar dolara yaklaştı

???????- DEİK Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Reha Denemeç:

"Bu artışı, Türk firmalarının bölge pazarlarında daha kalıcı, uzun dönemli ve stratejik bir bakış açısıyla konumlanmaya başladığının göstergesi olarak da değerlendirebiliriz"

"Bölgeye olan ihracatımızın yıllık artışı toplam ihracatımızın artış hızı olan yüzde 4,5'in bir hayli üzerindedir"

(Ali Canberk Özbuğutu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

3- Güneydoğu Anadolu'da su kaynaklarındaki azalış fark edilir seviyeye geldi

Tarım ve Orman Bakanlığının analizine göre 1 Ekim-31 Aralık 2025 döneminde azalan yağışların ilerleyen süreçte artması ve sıcaklıklar bitki gelişimi için kritik önem taşıyor

Güneydoğu Anadolu'daki yağışların mevsim normalleri civarında ve altında gerçekleşmesi bölgedeki kaynak suları ile yer altı su kaynaklarındaki azalışı artırdı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- Türkiye, Umman'ın ekonomik dönüşüm hedeflerine üretim gücüyle katkı sağlayacak

DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete:

"OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Formu ve Uluslararası Ticaret Fuarı ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, daha ileri bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz"

"Türkiye, üretim kabiliyeti, sanayi altyapısı ve mühendislik gücüyle, Umman'ın ekonomik çeşitlendirme hedeflerine somut katkı sunabilecek bir ülke"

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Baas rejiminin Tadamon'daki Türkmen katliamı, BBP'nin girişimiyle araştırılacak

BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin:

"Orada gördüğümüz manzara bence dünyadaki mağduriyetlerin, savaş sonrası görünen gerçeklerin en üst derece örneklerinden biriydi"

"Yaptığımız temaslarla Suriye Dışişleri Bakanlığının özel bir heyet, araştırma heyeti oluşturduğuna ve Tadamon Mahallesi'ndeki durumu ortaya çıkaracaklarına dair bilgi aldık"

(İsmet Karakaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- ABD'nin faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti

Ülkenin 38 trilyon doları aşan ulusal borcunun faiz giderleri, 2026 mali yılının ilk üç ayında toplam 270,3 milyar dolarla bütçedeki en büyük ikinci harcama kalemi oldu

ABD'nin faiz ödemeleri, söz konusu dönemde savunma, sağlık ve eğitim harcamalarını geride bıraktı

(Dilara Zengin/Washington)

7- ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE Komutanı gitse de operasyonlar sürüyor

Anadolu Ajansı, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birliklerinin yasa dışı göçmenleri yakalamak için eyalette inde düzenlediği operasyonu görüntüledi

(Can Hasasu/Minnesota) (Görüntülü)

8- ABD Başkanı Trump'ın hedefindeki Grönland yıllarca Danimarka'nın sömürgesi oldu

Yerli İnuit halkı 4 bin 500 yıl önce Grönland'a gelirken, Ada'da yerlilerin dışında ilk yerleşim 10'uncu yüzyılda sürgün edilen bir İskandinav Vikingi ile başladı

Danimarka-Norveç Krallığı'nın 1814'te dağılmasıyla Danimarka'nın kolonisi olan Grönland, karlı bir sömürge olarak görüldü

(Lejla Biogradlija Aksan/Ankara)

9- ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi "gambot diplomasisi" kavramını yeniden gündeme getirdi

Bir devletin dış politika hedeflerini diplomatik müzakere yerine askeri güç gösterisi, tehdit veya fiili müdahale yoluyla dayatması anlamına gelen bu diplomasi türü, ABD'nin daha önce de başvurduğu bir yöntem olarak biliniyor

Stanford Üniversitesi Politik Bilimler Bölümünden Prof. Dr. Bruce E. Cain:

"Maduro'nun ABD'yi tehdit ettiği argümanı, diğer teşvik edici planlar için bir bahanedir. Ayrıca (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Çin ve diğerlerinin herhangi bir ülkenin egemenliğine karşı saldırganlıklarını da haklı çıkarır"

(Yasin Yorgancı/Ankara)

10- BM, küresel ekonomideki düşük büyüme riskine karşı uyardı

Ekonomik ve Sosyal İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Li Junhua:

"Yatırımı artırmaya, dayanıklılığı güçlendirmeye ve teknolojik kazanımlara daha geniş katılım sağlamaya yönelik kararlı politika adımları atılmadığı takdirde, küresel ekonominin pandemi öncesi döneme kıyasla kalıcı olarak daha düşük bir büyüme patikasına yerleşme riski bulunuyor"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

11- Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

Genç yaşta yaşamını yitiren İngiliz sanatçı Amy Winehouse'un Ankara'da ortaya çıkan kan lekeli bale pabuçları, pabuçların dramatik hikayesi, sanatçının babası ile stilistleri arasındaki 730 bin sterlinlik dava ve Türk koleksiyonere gelen teklifler dünyanın dikkatini çekti

Uluslararası Popüler Kültür Objeleri Küratörü ve Koleksiyoner Özgür Çift:

"Bu bale pabuçları, Amy Winehouse'un hayatındaki en türbülanslı dönemi ifade ediyor. Son dönemde dava sürecine ilişkin haberlerin yeniden uluslararası basında yer alması da bu parçanın hikayesini ve önemini yeniden görünür hale getirdi"

(Fatma Nur Candan-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Çamaşır yıkama suyundaki mikroplastikler yenilenebilir enerjiye kaynak oldu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan: "Araştırma sonuçlarımız çamaşır makineleri kaynaklı fiber tipli mikroplastiklerin uygun işlemlerden geçirildiğinde yalnızca çevresel bir atık olmadığını, aynı zamanda yarı iletken özellikler gösterebilen fonksiyonel bir malzemeye dönüştürülebileceğini ortaya koydu"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tomakin: "Mikroplastiklerin manyetik, elektrik ve optik özelliklerini inceledik. Makinelerde kullanılan bor katkılı deterjanlardan kaynaklı bor elementi taşıdığını tespit ettiğimiz parçacıklar, güneş pilleri için potansiyel bir kullanım fikri doğurdu"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

13- 2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Mert Günok

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Mert Günok:

"Önümüzde iki tane maç kaldı, inşallah Dünya Kupası'na katılacağız. Bunu yürekten istiyorum"

"Montella'nın şu anda bizimle beraber olması bizim için büyük bir şans"

"2002'de tam hatırlayamadığım anıları önümüzdeki Dünya Kupası'nda kendim yazmak istiyorum"

(Hilmi Sever/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Fenerbahçe, Avrupa'da 298. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 101 maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı

(Bozhan Memiş/Bükreş) (Grafikli)

15- TSF Başkanı Apaydın, Türk satrancının gelecek vizyonunu değerlendirdi:

"Gerçekçi hedef koymak önemlidir fakat bizim milli formamız söz konusu olduğunda hedeflerimizi düşük tutmamız mümkün değil"

"Gençlerimiz kendilerini o kadar geliştirdi ki bir iki yıl içerisinde A Milli Takım seviyesine gelebiliyorlar. Yakın zamanda kadın ve erkek milli takımlarımızla strateji toplantıları gerçekleştireceğiz. Altyapı ve genç milli takımlarımızın A Milli Takım'ı sürekli beslediği, turnuvalarla entegre işleyen güçlü bir sistem inşa ediyoruz"

(Yiğithan Yıldız/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

