ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek

TBMM'de 28. dönem 4. Yasama Yılı'nda milletvekilleri ve Meclis personeli, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıyan 5G teknolojisini kullanacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

2- Meclisten "Sıfır Atık" Projesi'ne tam destek

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda 67 bin 700 kilogram kağıt, 4 bin 420 kilogram bitkisel yağ, 2 bin 975 organik atık, 2 bin 800 kilogram plastik, 1730 cam ve 1310 kilogram metal geri dönüşüme kazandırıldı

67 bin 700 kilogram atık kağıdın geri kazanılmasıyla 1151 ağacın kesilmesi önlendi, 4 bin 420 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümünü sağlanarak 4 milyar 420 milyon litre suyun kirlenmesinin önüne geçildi

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- Yerli helikopter Gökbey, 2026'da hava ambulans filosuna dahil oluyor

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar:

"TUSAŞ'tan alımını gerçekleştireceğimiz yerli, milli helikopterlerimiz Gökbeylerimiz ilk sivil sertifikalı helikopterler olacak. Gökbey ile menzili daha uzun, meteorolojik şartlara daha uygun ve daha fazla hasta taşıma kapasitesine sahip olan hava araçlarımızla bu hizmeti vereceğiz"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gümrüklerde 9 ayda 74,8 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bu yılın 9 ayında el koyduğu eşyaların değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttı

Aynı dönemde gümrüklerde 5 bin 349 operasyon yapılırken en fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

(Seda Tolmaç/Ankara)

5- Rosatom Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, Akkuyu NGS'de lojistik ve finansal zorlukların aşıldığını bildirdi:

"Ne Türkiye'deki Akkuyu projesine ne de Rosatom'a karşı herhangi bir Batı yaptırımı uygulanmıştır"

" Bugün itibarıyla sistem neredeyse çalışmaya hazır, yıl sonuna kadar yeni ekipmanın montajı tamamlanmış olacak"

"Finansal konular da son zamanlarda, öncelikle Rusya Federasyonu hükümetinin desteğiyle başarılı şekilde çözüldü. Bugün itibarıyla proje tamamen fonlanmış durumda"

(Firdevs Yüksel/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Irak'tan petrol akışının yeniden başlaması Türkiye'nin enerji arzına güç katacak

Atlantik Konseyi Kıdemli Araştırmacısı John Roberts:

"Hattın günde 1 milyon varilden fazla petrol taşıma kapasitesi var. Bu dünya üretiminin yaklaşık yüzde 1'ine denk geliyor"

Oslo Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Francesco Sassi:

"Bağdat ve Ankara'da yeniden hız kazanan temaslar bölgede enerji güvenliğini sağlamayı ve Körfez ülkelerinden Akdeniz'e siyasi ve ekonomik bir eksen oluşturmayı hedefliyor"

(Handan Kazancı/İstanbul) (Grafikli)

7- Robotlaşmaya hız veren Türk sanayisi rekabet gücünü artırıyor

ABB Türkiye Robot Bölümü Global Çözüm Merkezi Yöneticisi Gürsen Torum:

"Her geçen gün çok daha yükselen bir hızla robotlaşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla ben yakın gelecekte Türkiye'nin robotlaşma anlamında dünyada da lider konumda olacağını ümit ediyorum"

KUKA Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Fatih Güngör:

"Globaldeki diğer oyuncularla üretim tesislerimiz rekabet etmek istiyorsa 'evet' robotik otomasyona geçmek bir zorunluluk"

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay:

"Yerlilik ve millilik oranına her altyapıda ihtiyacımız var. Savunma sanayisinde bugün Türkiye'nin sahip olduğu başarıyı zaten görüyoruz. Robotlaşma zaten bunun bir parçası. Türkiye birçok otonom sistem geliştiriyor"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İklim değişikliği ve hava kirliliği kalp hastalıklarını artırıyor

Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan:

"Kalp sağlığını en olumsuz etkileyen çevre problemi açık ara hava kirliliği çünkü hepimiz her gün, her nefeste bundan etkileniyoruz. Araştırmalar, kirli havada yaşayanların kalp krizi riskinin yüzde 15 ila 20 daha fazla olduğunu net olarak gösteriyor"

"İklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklar ve fırtına, sel gibi aşırı hava olaylarıyla kalp damar hastalıkları arasında kuvvetli bir ilişki bulunduğu son yapılan çalışmalarla kanıtlandı. Çok sıcak havalarda vücut, serinlemek için daha çok çalışır, kalp atışları hızlanır, tansiyon düşebilir ve kan koyulaşabilir"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

9- Küresel net sıfır hedefleri ABD'nin taahhütlerinden çekilmesine rağmen büyüyor

NewClimate Institute analisti Saskia Straub:

"Küresel olarak net sıfır hedefleri sayısı, şirketler, bölgeler ve şehirler genelinde artmaya devam ediyor"

NewClimate Institute analisti Sybrig Smit:

"ABD dışında hiçbir büyük ekonomi, net sıfır emisyon yarışından çekilmedi hatta ulusal düzeydeki hedefler güçlendi. Net sıfır emisyonunu hedefleyen 137 hükümetin yüzde 67'si hedeflerini yasa veya resmi politikalarla güvence altına aldı"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

10- Atıkları dönüştüren huzurevi sakini bahçeyi sanat galerisine çevirdi

İstanbul Bahçelievler'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevinde kalan Özcan Çelen, çocukluktan kalma yeteneğiyle eski çamaşır makinesi ve tekerlekli sandalye gibi atık eşyayı sanata dönüştürüp kurumun bahçesini heykeller, tablolar ve yapay havuzlarla süsledi

80 yaşındaki Özcan Çelen:

"Huzurevinin bahçesi tamamen sanat meydanı. Engelli arabası tekerleğinden su değirmeni yaptım. Ağacın kökü çöpe gidiyordu. Onu attırmadım, süs havuzumda kullandım"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)??????

11- Emtia piyasalarında Fed belirsizliği sürerken gözler istihdam verilerine çevrildi

Altının ons fiyatı, üst üste altıncı haftada yükselişini sürdürerek haftayı 3 bin 759,7 dolardan tamamlarken hafta içinde 3 bin 791,1 dolarla rekor tazeledi

Goldman Sachs, Endonezya'daki dünyanın ikinci büyük bakır madeni Grasberg'de yaşanan aksaklıkların ardından 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin küresel bakır madeni arz tahminlerini aşağı yönlü güncelledi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

12- Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de yarın 41. maça çıkacak

İki ekip arasındaki maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı

Beşiktaş, İstanbul'da oynanan 20 karşılaşmada rakibine 13-2 üstünlük kurdu

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı

Siyah-beyazlı takım, Kocaelispor ile yaptığı son 10 lig maçından 9'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı

(Metin Arslancan/İstanbul)

13- Sörfte "Poyraz" rüzgarı esiyor

İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Poyraz Yetimler, 2 yıl önce başladığı sporda Avrupa üçüncülüğünün ardından dünya ikinciliğine ulaştı

Milli sporcu Poyraz Yetimler:

"Keyif alınca oluyor. Kışın soğuk çekilmez ama ben bu sporu sevdiğim için çekiyorum"

(Mustafa Güngör/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Toptan gıda deposundan halterde şampiyonluğa uzandı

Eskişehir'de düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 79 kiloda birinci olan Afyonkarahisarlı halterci Hasan Sait Emrem, Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyor

Şampiyonlukla motivasyonunu yükselten Hasan Sait Emrem:

"Gıda deposunda çalışmak yorucu bir iş. Fakat halter sporu da ağırlık kaldırmak. Benim için kolay. Malzemeleri kaldırıp yerine bırakıyorum"

(Arif Yavuz/Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

