ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Gökyüzünün Ferrari'si" IDEF 2025'te sergilendi

Piaggio Aerospace Baş Test Pilotu Lorenzo Villi:

"Baykar'ın Piaggio'yu satın aldığını duyduğumda çok heyecanlandım çünkü bu çok aktif, teknolojik ve modern bir sanayi şirketi. Gelecekte birçok yeni şey bekliyorum"

"Baykar'ın insansız sistemler, yapay zeka ve ileri mühendislik alanındaki yetkinliğini Piaggio'nun köklü havacılık mirasıyla birleştirmesi, hem İtalya ve Türkiye için, hem de Avrupa savunma ekosistemi açısından da dikkatle izlenmeli"

(Firdevs Bulut Kartal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin 3 üreticiden biri olduğu orta kalibre topta üretim katlanıyor

SYS Grup Genel Müdürü Utku Aral:

"Dünyanın farklı coğrafyalarında kritik pazarlar bulunuyor ve kontrat süreçleri devam ediyor. Polonya, Ukrayna, Romanya ve Slovenya'da önemli kontratlarımız var. Suudi Arabistan ve BAE gibi Orta Doğu ülkeleri de kritik pazar. Türkiye'de bu kalibre yeni. Özel Harekat birimleri öncü oldu. 10 sistemi Ejder araçlarına entegre ediyoruz"

"Mevcut yıllık üretim kapasitemiz 75 adet. Yakında 250 adede çıkacağız. Sonraki hedefimiz ise 500. Teslimatlar arttıkça talepler de artıyor"

(Firdevs Bulut Kartal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM, 1. Dünya Savaşı öncesinde milletvekilleriyle yapılan röportajları kitaplaştırdı

Kitabın editörü TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Dr. Yahya Coşkun:

"Amasyalılar, şehirde eczane olmamasından, Ispartalılar, gülyağının rayiç fiyatından, Süleymaniyeliler, yol yokluğundan muzdarip. Birinci Dünya Savaşı öncesinde milletvekilleriyle yapılan röportajlardan oluşan 'Mebuslarımızla Sohbetler', TBMM Yayınlarından çıktı"

(Meriç Ürer/TBMM)

4- Üniversite adaylarına "sadece puana bakarak tercih yapmayın" uyarısı

Uzmanlara göre, doğru tercih için içgörü, mesleki yönelim testleri ve psikolojik destek süreçlerinden yararlanmak büyük önem taşırken kararsızlık, FOMO ve çevresel baskılarla yapılan tercihler, üniversite yaşamında mutsuzluktan okul terkine kadar birçok sorunu beraberinde getirebiliyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Servet Bayram:

"Mesleki rehberlik sürecinde kullanılan mesleki yönelim envanterleri, kişilik testleri öğrenciye sadece 'Hangi bölüme gitmeliyim?' sorusunu değil 'Ben kimim, ne istiyorum ve neye uygunum?' sorularını da sorma ve cevaplama şansı verir"

(Berfin Kıraç/İstanbul)

5- Dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık rekorları kaydediliyor

Türkiye'de en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçülürken Yunanistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 46 dereceye ulaştı

Finlandiya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 30 dereceye çıktı, İsveç, Arnavutluk Tayland, Endonezya dahil birçok noktada aşırı sıcaklar etkili oldu

AB uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi İklim Bilimcisi Rebecca Emerton:

"20-26 Temmuz haftasında Doğu Akdeniz'de deniz yüzeyindeki sıcak hava dalgasının kapsamı ve yoğunluğu artış gösterdi"

(Nuran Erkul/Londra)

6- Sıcak havalarda elektrik faturalarını azaltmanın yolu klimaları tasarruflu kullanmaktan geçiyor

Klimalarda ayarlanan her sıcaklık derecesi önem arz ediyor, ayarlanan her 1 derece daha düşük sıcaklık, yaklaşık yüzde 10 daha fazla elektrik tüketimi anlamına geliyor

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem:

-"Konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kalite ve konforu düşürmeden enerjinin etkin kullanımı sağlanabilir"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

7- Türk zeytinyağı markası dünyada gastronomi turizmiyle güçlenecek

Nova Vera Kurucusu Bahar Alan:

"Türkiye'de zeytinyağı yemek eşleşmesi konusunda keşif çalışmaları yapacağız, ülkemizin saklı zeytinlerini keşfetmek ve yeni zeytinyağları üreterek dünyada yeni başarılar kazanacağız"

"Dünyanın farklı zeytinyağı kültürlerinden paydaşlarla Türkiye'nin zeytinyağlarını ve lezzetlerini tanıtmak için organizasyonlar düzenleyeceğiz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

8- Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor

Tarife geriliminin yatışması ve iyi gelen şirket bilançolarının etkisiyle ABD'de New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, günlük işlemlerde kapanış rekorlarını tazeledi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimi yapabileceği öngörülerinin gücünü koruduğu görüldü

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

9- Şampiyon ABB FOMGET'te gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine çevrildi

Teknik direktör Hasan Vural:

"İyi bir kadro kurduk, kendimize güveniyoruz, hedefimiz Avrupa'da tur atlamak"

Sportif direktör Fahri Bayraktar:

"Türkiye'de kadın futbolunda önemli bir marka olduk"

Takım kaptanı Selda Akgöz:

"Balkan ülkelerindeki gurbetçilerimizi maçımıza bekliyoruz"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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