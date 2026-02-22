ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu yıl 60 AR-GE projesini destekleyecek

Bakanlık, ulaştırma, denizcilik ve elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için geçen yıl 50 AR-GE projesine destek verdi

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

En çok temasın yaşandığı ilçe 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu, onu 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal ve 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"Hızlı bir şekilde profilaksisi ve aşılaması yapılırsa kuduz, yüzde 100 önlenebilir bir hastalık ama geç kalındığında ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğimizi de göz önünde bulundurmamız lazım"

"Korkmamızı, tedirgin olmamızı gerektiren bir husus yok. Erken müdahale edilirse herhangi bir sıkıntı olmadan vatandaşlarımız şifaya ulaşır"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk bilim insanları Antarktika'daki araştırmalarıyla sağlık ve tarıma ışık tutuyor

Bilim insanları, 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yürütülen çalışmaların yalnızca kutup ekosistemlerini anlamaya yönelik olmadığını, aynı zamanda insanlığın karşı karşıya olduğu sağlık ve sürdürülebilir tarım sorunlarına çözüm arayışının da bir parçası olduğunu ifade ediyor

(Şebnem Coşkun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hukukçulardan IBAN ile para transferi yapanlara uyarı

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci:

"Para gönderilen IBAN'ın suç örgütü bünyesinde takip edilen bir hesap olması durumunda bazı sorunlarla karşılaşılması muhtemel olacaktır"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak:

"İleride kişilerin mağduriyet yaşamaması için yaptıkları IBAN transferlerine, 'açıklama' yazmaları ve gerekçelendirmeleri, bilmedikleri ve teyit etmedikleri IBAN kullanmamaları, mal ve hizmet aldıkları işletme unvanları ile IBAN eşleşmesine dikkat etmeleri, ödemeleri karşılığında yasal belge istemeleri yerinde olacaktır"

(Mert Davut/Ankara)

5- Evdeki can dostları arama kurtarma görevine hazırlanıyor

İstanbul Valiliğince kentteki 28 arama kurtarma köpeğinin sayısını artırmak için başlatılan proje kapsamında, sahiplerinin gönüllü olduğu 19 köpeğe, ilçe belediyelerinin sertifikalı eğiticileri ve AFAD ekipleri tarafından arama ve kurtarma eğitimi veriliyor

AFAD'da köpek eğitmeni Ceyhun Ersöz:

"Daha oyuncu, av güdüsü yüksek köpekleri seçiyoruz. Geçmişinde sağlık problemi yaşamamış ve travması olmayan, daha cesur köpekleri alıyoruz. Daha sonra buradaki eğitimlerle arama köpeği haline getiriyoruz"

(Erol Değirmenci/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Kayseri tepsi mantısı

(Tunahan Akgün/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Isırgan çorbası

(Veysel Altun/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- ABD'de İslam'ı seçen Shamicka Paul, hediye edilen bir kitapla değişen hayatını anlattı:

"O kitabı okuduktan sonra içimde bir şeyler değişmiş gibiydi. Her zaman İslam'a ilgi duymuştum. Bu yüzden üniversitedeyken Müslüman Öğrenci Birliği'ne katılma fırsatım oldu. Orada din dersleri de alıyordum ve bir yaz günü şehadet getirdim"

"Bir Müslüman olarak nasıl davrandığınızın, sandığınızdan çok daha fazla insanı etkilediğini düşünüyorum ve birçok insan Müslümanların iyiliğinden bahsediyor. Saf kalpli davranışı ayırt edebiliyor"

(Mücahit Oktay/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Venezuela'da İslam'ın en büyük simge yapısı: Şeyh İbrahim el-İbrahim Camisi

Venezuela'da yaşayan Müslüman topluluğun ibadet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen yaklaşık 3 bin 500 kişilik yapı, Latin Amerika'nın en büyük ikinci camisi olarak öne çıkıyor

Şeyh İbrahim el-İbrahim Camisi dini rehberi Omar Cat Daura:

"Venezuelalıların birçoğu İslam'ı tanımak istiyor. Çok sayıda ziyaretler oluyor, onlara İslam'ı en sade ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyoruz"

(Sinan Doğan/Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Üsküdar'ın silüetinde üç asırlık estetik miras Valide-i Cedid Camisi

Merkezi kubbesi, revaklı avlusu, hünkar kasrı ve zarif kuş evleriyle dikkati çeken Yeni Valide Camisi, klasik Osmanlı mimarisinin son dönem izlerini Lale Devri'nin zarif detaylarıyla buluşturan önemli bir eser olarak öne çıkıyor

Sultan 3. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Sultan tarafından yaptırılan cami, aynı zamanda hattat olan padişahın yazdığı "Cennet annelerin ayakları altındadır" levhasıyla da anne sevgisinin nişanesi olarak gösteriliyor

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Ankara-Riyad yeşil enerji işbirliğinde ikinci faz COP31'de imzalanacak

Suudi Arabistanlı enerji şirketi Acwa'nın Başkanı Muhammed Abunayyan:

"Yeni projeler güneş ve rüzgar enerjisi ile depolamanın karışımı olacak"

"Türkiye, bu yıldan 2035'e kadar 80 gigavatlık kapasite artışı yapacak. İmzalanan iki proje ise bu hedefin başlangıcı niteliğinde"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul)

11- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

12- Dijital platformlarda hızla yayılan içerikler, haberin hedef kitle üzerindeki etkisini belirliyor

İletişim uzmanı Dr. Sabina Civila:

"Medya kuruluşları haberleri üretir, hedef kitle ise bunları alır ancak sosyal medyanın gelişmesiyle üçüncü bir aktör ortaya çıktı: Kendi çıkarları ve politikaları olan sosyal medya platformları. Bu teknolojinin gelişmesiyle çerçeveleme konusunda daha derin bir değişim yaşandığını söylemek isterim"

"Sosyal medya haberciliğinde çerçevelemenin nasıl çalıştığını anlamak, kullanıcıların haberleri daha eleştirel bir şekilde okumasına ve manipülasyondan kaçınmasına yardımcı olur"

(Büşranur Keskinkılıç/Ankara) (Görüntülü)

13- Lüks saatlerin tamirinde İstanbul'a yurt dışından talep giderek artıyor

Lüks ve markalı saatlerin tamir ve bakımına yönelik talep son yıllarda artış gösterirken özellikle Avrupalı müşteriler, servis ücretlerinin görece uygun olması nedeniyle saatlerini İstanbul'da tamir ettirmeyi tercih ediyor

55 yıllık saat tamircisi Zekai Ataç:

"Son 2-3 yıldır yurt dışından lüks ve marka saatlerin tamiri için İstanbul'a gelen müşterilerimizde ortalama yüzde 30 artış var. İstanbul lüks saatlerin tamiri konusunda, onları tekrardan kazandırma konusunda, bu işte merkezdir"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Emtia piyasalarında jeopolitik gerilim ve tarife belirsizliği etkili oldu

ABD Yüksek Mahkemesinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ilave gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi, emtia piyasalarında ticaret politikalarına ilişkin belirsizliği artırarak fiyatlamaları etkiledi

Trump'ın İran meselesinin çözümü için 10 günlük süre tanıması ve olası askeri müdahale riskinin gündeme gelmesi, petrol fiyatlarını desteklerken güvenli liman varlıklara talebi artırdı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

15- Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Cemre Vakfı çevre bilincini okul öncesine taşımayı hedefliyor

Oyuncu ve Cemre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Engin Altan Düzyatan:

"Ülkemiz, deprem bölgesi üzerinde, fay hatları üzerinde bir bölge. Sel felaketleri yaşayabiliyoruz. O konularda aslında bilinçli olmak işin bir ayağı"

"Genç ailelere ilk önce seminerler düzenlemek, genç aileleri işin içine katmak ve doğal olarak da çevre bilinci yaşını biraz daha okul öncesine çekmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

