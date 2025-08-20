Türk Bilim İnsanları Arktik'te Ölçümler Yaptı

6 Nisan 1920

1- Türk bilim insanları Arktik'te eDNA ve CTD tabanlı ölçümler gerçekleştirdi

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Doç. Dr. Erhan Arslan:

"Seferde misafir araştırmacılarla Türk araştırmacıların birlikte çalışmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Farklı projelerle farklı ölçümler bir araya gelerek, farklı disiplinleri harmanlayarak bunlar daha iyi bir monitoring projesine dönüştürülüyor"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Bölümü Doktora Öğrencisi ve sefer katılımcısı Bilge Durgut:

"Çevresel DNA örnekleriyle birlikte klorofil, partikül organik madde, besin tuzları ve fitoplankton pigmentleri gibi çeşitli örnekler topluyoruz ve bunları CTD verileriyle birlikte değerlendiriyoruz"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden sefer katılımcısı Doç. Dr. Aslıhan Nasıf:

"Her bir ölçüm istasyonu, bize o bölgede gelişen hidrografik değişimler hakkında fikir veriyor. Bu veriler, sadece bilim için değil aslında hepimiz için önemli çünkü burada olup biten her şey dünyanın diğer noktalarını da etkiliyor"

(Şebnem Coşkun/Svalbard) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyareti, ülkenin tarihinde dönüm noktası oldu

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur:

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, kabinesiyle, ailesiyle ve tüm yetkilileriyle Somali'ye geldiğinde dünyada bir dönüm noktası yaşandı"

"Türk halkı, her zaman mazlumların yanında oldu ve olmaya da devam ediyor"

(Gökhan Kavak-Adam Abu Bashal/Mogadişu????/Abuja) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Narin Güran'ın öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti

Diyarbakır'da geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırıldı

Adı Diyarbakır'da bir okulda ve bir kütüphanede, Mardin'in Midyat ilçesinde Millet Bahçesi Kütüphanesi Konferans Salonu'nda ve farklı illerde parklarda yaşatılan Narin'in anısına etkinlikler düzenleniyor, fidanlar toprakla buluşturuluyor

(Aziz Aslan/Diyarbakır)

4- Türkiye'nin yeni nesil yazılımcılarını "42 Türkiye" yetiştiriyor

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayata geçirilen 42 Türkiye, katılımcılara eğitmen, diploma ve sınav olmadan, tamamen ücretsiz ve proje tabanlı yazılım eğitimi sunuyor

(Hamide Coşkun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Üniversiteli çalışan sayısı 10 milyonu aştı

Böylece ülkede çalışan yaklaşık her 3 kişiden biri, üniversiteli olarak kayıtlara geçti

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- Plastik kirliliğine karşı küresel anlaşma ekonomi ve istihdamda yeni fırsatlar sunabilir

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu verilerine göre, dünyada plastik ticareti 1,1 trilyon doların üzerinde bulunurken, toplam mal ticaretinin yüzde 5'ini oluşturuyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı Plastik Atıklar ve İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erin Simon:

"Plastik kirliliği konusunda iyi tasarlanmış küresel bir anlaşmaya sahip olduğumuzda esasen ülkeleri plastiklerin nasıl üretildiği ve kullanıldığı konusunda net ve tutarlı kurallar etrafında bir araya getireceğiz. Bu, birçok ülke için inanılmaz ekonomik fırsatlar sağlayabilir"

(Emirhan Yılmaz-Nuran Erkul/İstanbul) (Grafikli)

7- Doğu Guta kimyasal silah katliamının üzerinden 12 yıl geçti

Ailesinin 11 üyesini kimyasal saldırıda kaybeden Abdülkadir Kabbaz:

"Eşim, oğlum ve oğlumun çocukları bu saldırıda hayatını kaybetti. Sadece bir oğlum hayatta kaldı"

(Ömer Koparan/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Zorbalığa uğrayan çocuk için hukuki adımlar atmak mümkün

"Akran zorbalığı" ve "siber zorbalık", TCK'de kavram olarak yer almasa da bu durumu yaşayan çocuğun hukuki hakları "tehdit", "şantaj", "yaralama", "hakaret", "öldürmeye teşebbüs" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçları kapsamında değerlendirilerek korunuyor

Hukukçular, dijital ortamda zorbalığa uğrayan çocuk için hukuki adımların hemen atılması, yayınlanan kişisel verilerin ilgili platformdan kaldırılması için yazı yazılması, erişim engeli alınması ve şikayette bulunulması, okuldaki akran zorbalığında da okul yönetimi ve rehberlik hizmetlerinden önlem talep edilmesi, yazılı başvuru yapılması gerektiğini kaydetti

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

9- Beşiktaş, Lausanne karşısında Avrupa kupalarındaki 257. sınavına çıkacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Lausanne ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 256 müsabakada 97 galibiyet, 110 yenilgi yaşadı

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek

(Metin Arslancan/Lozan) (Grafikli)

10- Başakşehir, Avrupa kupalarında 67. kez sahne alacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Universitatea Craiova'yı konuk edecek turuncu-lacivertli futbol takımı, Avrupa kupalarında 67. maçına çıkacak

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 26 galibiyet, 17 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı

(Can Öcal/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.