ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- MEB, lise öğrencilerine yönelik "Ara Tatil Rehberi" hazırladı

Lise öğrencilerinin ara tatil dönemini verimli ve kültürel değerlerle iç içe geçirmelerini sağlamak amacıyla ramazan temalı hazırlanan rehber kitapta Türk dili ve edebiyatından tarihe, felsefeden yapay zekaya kadar pek çok farklı branşta hazırlanmış özgün yazılar ve etkinlikler yer alıyor

Öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini geliştirecek etkileşimleri de barındıran kitapta, öğrencilerin çevrelerine karşı duyarlılık geliştirmeleri ve aile büyükleriyle vakit geçirmeleri teşvik ediliyor

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

2- Büyükşehirlerde 1+1 konutların toplam satış içindeki payı yüzde 25

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam:

"Yatırım amaçlı alımlarda kira getirisi, satış kolaylığı ve likidite avantajı nedeniyle özellikle 1+1 dairelerin daha fazla tercih edildiğini görüyoruz"

"Büyükşehirlerde 1+1 konutların toplam satışlar içindeki payı, ortalama yüzde 25 civarında bulunuyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Türk lokumları dünyanın birçok ülkesinde ağızları tatlandırıyor

Türkiye, 2021-2025 döneminde 150,4 milyon dolarlık lokum ihracatı gerçekleştirirken dış satımda ilk sıraları ABD, Almanya ve İngiltere aldı

Ankara Pastacılar Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci:

"Üreticilerimiz, halihazırda 10 ülkeye ihracat yapıyorlar, tonajları da küçümsenecek derecede değil"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TARIMDA DİJİTAL ÇAĞ - Yapay zeka destekli yerli sistem buzağı doğumlarında yaşanan kayıpları azaltmayı hedefliyor

Girişimci Safa Batuhan Aslantaş:

"Türkiye'de doğan buzağıların yüzde 15-20'sinin doğumu takip eden ilk aylarda kaybedildiği görülüyor. Bunun da en önemli sebebi doğum sürecinin düzgün yönetilememesi. Biz buradaki sorunu çözmek istedik ilk başta çünkü bu çok büyük bir ekonomik kayıp"

"Büyükbaş hayvanın doğumu başladı, sıkıntısı devam ediyor ya da müdahale gerekiyor. Buzağının doğduğu bildirimleri ile birlikte uçtan uca orayı sürekli izleyen bir personel varmışçasına hizmet vererek geç kalmaya bağlı kayıpları azaltıyoruz"

(Kaan Ulu/İstanbul)

5- Fed faiz kararı toplantısına Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde girecek

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley:

"Enflasyonun yaz aylarında yüzde 2'lik hedefin çok üzerinde, yüzde 3,5'e doğru hareket etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte Fed'in büyüme oranı tahminlerini biraz düşüreceğini, enflasyon tahminlerini yukarı çekeceğini ve ardından 2026'daki faiz indirimini 2027'ye erteleyeceklerini tahmin ediyoruz"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey:

"Tahminlerimizde ilk faiz indiriminin zamanını ileriye kaydırmayı ve beklenen toplam indirim sayısını azaltmayı öngörüyoruz"

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

6- Hollanda'da belediye seçimlerinde Türk adaylardan "ırkçılıkla mücadele" mesajı

Yeşil Sol-İşçi Partisi Zaanstad adayı Eylem Köseoğlu:

"İş başvurularında, stajlarda veya konut piyasasında bile insanlar isimleri ya da kökenleri nedeniyle eşit muamele görmeyebiliyor"

Amsterdam'dan Denk Partisi adayı Numan Yılmaz:

"Hollanda, çok göçmen alıyor ve göçmen aldığı için insanların göçmenlere karşı tutumu olumsuz yönde değişiyor"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

7- İsviçre'de "nüfusu 10 milyonla sınırlama" referandumu, ekonomik zorluklara kapı aralayabilir

İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesinden akademisyen Patrick Emmenegger:

"Göçü sınırlamak, İsviçre gibi sürekli olarak iş gücü piyasasının daraldığı bir ortamda zararlı olacaktır"

"İsviçre'ye gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu, AB ile serbest dolaşım çerçevesinde geliyor. Dolayısıyla nüfus artışı yavaşlatılamazsa bu referandum, AB ile yaptığımız sözleşmeye dayalı anlaşmaları da zayıflatacaktır"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

8- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Hırka-i Şerif'in muhafaza edildiği cami: Hırka-i Şerif Camisi

Sultan Abdülmecid tarafından 1851'de yaptırılan, Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif'in bulunduğu cami, İstanbul'un manevi kimliğini yansıtan özelliğini yüzyıllardır koruyor

FSMVÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı:

"Hırka-i Şerif, Hazreti Peygamber'in Veysel Karani'ye hediye ettiği hırkanın ziyaret edildiği bir mekanın, mahallenin, caminin adıdır. İstanbul'da Fatih ilçesinde, Hırka-i Şerif Mahallesi'nde, her ramazan İstanbul'da yaşayan ve İstanbul dışından gelen ziyaretçilerin akın ettiği, görmek ve ziyaret etmek için heyecanla gelip kuyruklarda beklediği tatlı bir ortamın adıdır"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Enginar dolması

Ege mutfağının hafif lezzetlerinden enginar dolması, enginar hasadının başladığı ilkbahar mevsimiyle sofralardaki yerini alıyor

(Hüseyin Bağış/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Çökertme kebabı

Muğla mutfağının beğenilen yemeklerinden coğrafi işaretli Çökertme kebabı, Milas ve Bodrum'un yanı sıra Türkiye'nin farklı yerlerinde de menülerde yer alıyor

(Ali Ballı/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- 2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Yunus Akgün

"Milli takım kadrosu olarak kazanamayacağımız maç yok"

"Dünya Kupası'na da gidersek çok büyük işlere imza atacağımıza inanıyorum"

(Hilmi Sever/İstanbul)

11- Galatasaray, "Devler Ligi"nde 7. kez çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 11. kez son 16 takım arasında yer alan Galatasaray, tarihinde 6 kez çeyrek finale yükseldi

(Emrah Oktay/Liverpool)

12- Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 13 karşılaşmanın 11'ini sarı-lacivertliler kazandı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA