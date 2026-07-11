Güncel Haber Özetleri: LGS, Çevre, Uzay ve Daha Fazlası

6 Nisan 1920

1- Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS tercihlerinde "Rota Maarif" vurgusu:

"Sağlıklı bilgilerle donatılmış, çocuklarımızın aileleriyle birlikte sağlıklı olarak tercih yapabilecekleri bir ortam oluşturduk"

"Velilerimizin aklına gelebilecek, merak ettikleri bütün soruları elektronik ortamda rahatlıkla görüp analiz edebilecekleri bir uygulama"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- DOA sistemiyle 10 günde 19 milyona yakın ambalaj toplandı

Sıfır Atık Hareketi kapsamında 1 Temmuz'da hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyon 992 bin 6'ya ulaştı

DOA sistemiyle Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara)

3 - TÜBİTAK'tan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılım desteği

Kurum, 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek kongre için bildiri özeti kabul edilen araştırmacılar, genç profesyoneller ile lise ve üzeri eğitim düzeyindeki öğrencilere bu desteği sağlayacak

Destek üst limitleri, ulusal etkinlikler için 100 bin lira, uluslararası etkinlikler için 245 bin lira olarak belirlendi

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- İstanbul'da dönüşümü süren konut ve iş yeri sayısı 276 bine yükseldi

İstanbul'da 2012'den bu yana kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 274 bine ulaşırken, bunlardan 998 bininin yapımı tamamlandı

KENTSEV Başkanı Haldun Ersen:

"Son 2 yılda kentsel dönüşümde ivme artmış durumda. Bu alanda verilen destekler, kat maliklerinin bilincinin artması, Yarısı Bizden Kampanyasının uzatılması, ada bazında dönüşümlerin artması, belediyelerin bu konuda daha istekli olması ve kentsel dönüşüm uzmanlarının sayısının artması bu hıza etki eden nedenler arasında"

(Uğur Aslanhan/İstanbul) (Grafikli)

5- İstanbul'da yaz sezonu araç kiralama sektöründeki talebi yüzde 90'lara çıkardı

İTO Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hidayet Yıldırım:

"Bugün itibarıyla İstanbul başta olmak üzere, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki araç kiralama şirketlerinde doluluk oranları yüzde 90 seviyelerinde. Geçmiş yıllarda da yaz sezonlarında yüzde 90 ila 100 arasında değişen doluluk oranlarıyla çalışıyorduk. Bundan dolayı mutluyuz"

"Türkiye'deki araç kiralama sektörü dünyaya baktığımız zaman da ileri bir konumda bulunuyor. Bugün yurt dışında bu hizmeti nasıl alıyorsanız, ABD'de de AB'de bu hizmeti nasıl alıyorsanız aynı standartlarda ülkemizde de o şekilde alıyorsunuz"

(Kaan Ulu/İstanbul)(Fotoğraflı)

6- Yılın ilk yarısında 16 şirket halka arz edildi

Borsa İstanbul'da ilk 6 ayda işlem görmeye başlayan şirketlerin 13'ü "Ana Pazar"da, 3'ü "Yıldız Pazar"da halka açıldı

(Mahmut Çil/Emirhan Yılmaz/İstanbul)

7 - Türkiye ile Kanada ticarette yeni işbirliklerinin kapısını STA ile açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ankara'daki görüşmesinde değerlendirilen Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili tarafların görüş ve önerileri alınacak, ilk tur müzakereler yılın son çeyreğinde yapılacak

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti, en fazla ihracat 158,8 milyon dolarla kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler faslında yapıldı

(Mert Davut/Ankara)

8- Petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji şirketlerine kazandırırken siyasi faturası Beyaz Saray'a kesiliyor

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi:

"ABD başkanları seçim dönemlerinde iki şeyi göze alamaz, yüksek benzin fiyatları ve asker cenazeleri"

Bağımsız petrol piyasası analisti Gaurav Sharma:

"ABD'de ara seçimler yaklaşırken, akaryakıt fiyatları yüksek kalmaya devam ederse Trump'ın enerji şirketlerini daha sık eleştirdiğini göreceğiz"

(Duygu Alhan/Ankara)

9 - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla ilgili AA'nın dosya haberlerinin yayımlanacak bölümleri:

Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnen gaziler, 10. yılda duygularını anlattı

(Adem Koç/Şaduman Türkay/Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İstanbul'da selalarla halkı meydanlara çağıran din görevlilerinin 15 Temmuz tanıklığı

(Mücahit Türetken/Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Çengelköy direnişinin rehin tanığı 15 Temmuz gecesini anlattı

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz'un İstanbul'daki en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın babası o geceyi unutamıyor

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

15 Temmuz'da omuz omuza direnen kardeşlerden biri şehit, biri gazi oldu

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz'un kahraman gazileri o gece İstanbul'da yaşadıklarını anlattı

(Şaduman Türkay/Fatma Nur Duman Arı/Hamdi Dindirek/Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası gurur duyduğu evlatlarını özlemle anıyor

(Yakup Sağlam/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz şehidi polis memuru Bekdaş'ın ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

(Halil İbrahim Sincar-Selahattin Erol/Mardin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Darbe girişiminde Kocaeli'deki Donanma Komutanlığında yaşananların hesabı mahkemelerde soruldu

(Şahin Oktay/Kocaeli)

Tankların önüne siper olan 15 Temmuz gazisi, o gecenin unutulmamasını istiyor

(Savaş Güler/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz gazisi Sarman, darbe girişiminin engellenmesinin gururunu taşıyor

(Ekber Türkoğlu/Tokat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TRT Sinema ortak yapımı "On Kere Daha" kısa filmi 15 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak

(Ahmet Esad Şani/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yazar Zeki Bulduk, 15 Temmuz'un kültür ve sanattaki sonuçlarını anlattı

(Ümit Aksoy/İstanbul)

Yazar Bestami Yazgan, 15 Temmuz'da verilen sivil mücadelenin önemine dikkati çekti

(Ümit Aksoy/İstanbul)

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Kaynak: AA