ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin nüfusu artarken kırsalda yaşayanların nüfusu azalıyor

TÜİK'in verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 6,4'ü belde ve köylerde bulunurken buralarda yaşayanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 azalarak 5 milyon 536 bin 693 kişiye geriledi

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 284 bin 162 kişiyle Afyonkarahisar, en düşük olduğu yer 28 bin 45 kişiyle Tunceli oldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

2- "Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 40 bin 172 gemi geçti

Boğaz'dan 2025'te bir günde ortalama 110, haftada 772, bir saatte 4 geminin geçtiği hesaplandı

Geçen gemi sayısı bir önceki yıla göre 1191 azalarak 40 bin 172 oldu

(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

3- Tarım sezonunun ilk 3 ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20 azaldı

Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-aralık yağışları 183,5 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın su/tarım yılı 3 aylık döneminde 154,6, bu yılın su/tarım yılı 3 aylık döneminde ise ortalama 147 milimetre olarak kayda geçti

Yağışlar Adana, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde azaldı, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale, Balıkesir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sivas, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer yüzde 40'ın üzerinde arttı

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

4- BM, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından yasa dışı ilhakından endişe duyuyor

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani:

"Atılan adımların İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı yasa dışı şekilde ilhak etmesini pekiştirdiğinden ve bunun açıkça uluslararası hukuka aykırı olduğundan endişe ediyoruz"

"Esasında Batı Şeria'da Filistinlilerin haklarının uzun süredir sistematik bir şekilde ihlal edildiğini görüyoruz ve bunu onlarca yıldır gözlemliyoruz"

(Muhammet İkbal Arslan-Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Marmara Bölgesi depolamalı rüzgar projelerinde 11 bin 543 megavatla ilk sırada

Depolamalı rüzgar yatırımları yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunda kritik rol oynarken, Marmara Bölgesi kapasite açısından öne çıktı

TÜREB Başkanı İbrahim Erden: "Ön lisans süreçlerini tamamlayan projelerle birlikte, enerji depolama sistemlerinin sahada peyderpey uygulamaya geçmesi, elektrik sisteminin artan yenilenebilir üretim payına uyum sağlayabilmesi açısından kritik bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

6- Ramazan kolilerinde içerik ve tüketim tarihlerine dikkat edilmesi önem taşıyor

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç: "Son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı yırtılmış, etiketi bulunmayan ya da sağlığa uygun olmayan ürünler yardım değildir. Bu tür ürünler, insanların sağlıklı gıdaya ulaşma hakkını ihlal eder"

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal: "Karşılaşılan sorunlar, koliyi dağıtan belediye, kurum ya da hayır kuruluşuna bildirilmeli, gerekli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı veya ilgili tüketici kurumlarına başvurulmalı"

(Serhat Tutak-Aylin Rana Aydin/Ankara)

7- İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı esnafı ramazan ayı boyunca fiyatları sabitledi

İGTOT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı: "Tüm gıda çeşitlerinin fiyatlarını her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan da sabitledik"

Kuru gıda toptancısı Adem Lenger: "Bulgurumuz 32 lira, kırmızı mercimek yerli 80 lira, yeşil mercimek 75 lira şu an fiyat sabit. 18 litrelik ayçiçek yağını 1600 liraya sabitledik"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Sevgililer Günü için gençler gümüş, yetişkinler altın tercih ediyor

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez:

"Bu yıl Sevgililer Günü'nde altın fiyatlarındaki hareketlilik dolayısıyla gençlerin gümüş takıları, yetişkinlerin de geri dönüşümünün değerli olması dolayısıyla altın ve pırlantayı tercih ettiğini gözlemliyoruz"

"Bugün itibarıyla başlayan Sevgililer Günü hareketliliği, 15 Şubat akşamına kadar devam eder. 14 Şubat'ı unutanlar, 15 Şubat'ta da hediye almaya geliyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara) (Fotoğraflı)

9- Ocak ayında en çok satılan otomobillerde zirve değişmedi

Türkiye'de ocak ayında en çok satılan otomobil 4 bin 556 ile Renault Clio oldu

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında listenin üst sıralarında elektrikli ve hibrit araçların sayısındaki azalış dikkati çekerken listede 4 hibrit otomobil yer aldı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

10- KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Çeteler, çocukların "değerli olma" arayışını suça çeviriyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Deniz:

"Hayat şartları bunu getirecek gibi durmuyorsa, çocuklar değerli olma, önemli olma veya kendisini güçlü hissetme gibi birtakım hisleri başka yerlerde aramaya başlayacaktır. Dolayısıyla yetişkinlerin kurduğu çeteler, bazen illegal başka gruplar da olabiliyor, çocukları çok çabuk manipüle edebilir veya onlara özendirebilir. Günün birinde onlar gibi olmayı isteyebilirler"

(Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Çocuklar şiddeti sanal ortamdaki oyun ve içeriklerden öğrenebiliyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şeniz Özhan:

"Şiddet içerikli dijital oyunlara ve programlara maruz kalan çocuklar, şiddeti normal bir iletişim biçimi olarak algılayabiliyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar, izlediklerini ve oynadıklarını sorgulayabilecek bilinç düzeyinde değil"

"Belli bir süre dijital ekranlardan uzak kalmaya yönelik aile içi bir prensibin oluşturulması, aile içi iletişimi güçlendiriyor ve çocukların kendilerini aileleriyle birlikte önemli hissetmelerine katkı sağlıyor"

(Fırat Çakır/Tekirdağ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Antarktika'da 20 yıldır araştırma yapan Özsoy, Türk kadınlarının bilimde ön sıralara yükseldiğini belirtti

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika'daki çalışmalarda Türk kadın araştırmacıların artan rolünün Türkiye'deki bilimsel dönüşümü yansıttığını bildirdi

Özsoy, Türkiye'nin kutup programı kapsamında Antarktika'ya giden ilk liseli öğrencilerin tamamının kızlardan oluştuğuna dikkati çekti

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Hakem Atilla Karaoğlan'ın hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev almak:

"Hayalim Halil Umut Meler arkadaşım gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek"

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Eskrimde yeni yüzlerle yeni başarılar kovalanacak

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş:

"(Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası) Ev sahipliğinin vermiş olduğu avantaj ve sporcularımızın öz güvenleri, sonucu etkiledi. Dünya şampiyonasından kazandıklarımızı da eklersek 4 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya aldık. Bu sene sporcularımızın bu sayının üstüne çıkacağından eminim"

"Kılıç, flöre ve epe branşında ise yeni yüzlerimiz var. Ceren, Aleyna, Alara, Kıvanç, Elvin flöre branşında güzel dereceler yapıyor. Onları da bir sonraki olimpiyatlar için bu kadroya dahil edip yolumuz devam edeceğiz, şu anda çok güzel cevherler geliyor"

(Çağla Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.