ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Bakan Alparslan Bayraktar, Gastech 2025'te doğal gazda arz güvenliği için önemli anlaşmalar yapıldığını söyledi:

"(Gastech 2025 Forumu kapsamında) Ülkemizin arz güvenliği, doğal gaz arz güvenliği açısından da fevkalade önemli anlaşmaları yapmış olduk. Bu kıştan, önümüzdeki kasım-aralık aylarından itibaren başlayarak bu yaptığımız anlaşmalar kapsamında doğal gaz, sıvılaştırılmış şekilde Türkiye'ye gelecek"

"Türkiye'ye getirdiğimiz, kendi ürettiğimiz her gaz ve oluşan fazla gazı artık farklı ülkelere ihraç eder hale geldik. Çok kısa bir süre içinde Suriye ile Türkiye'nin doğal gaz sistemini birbirine bağladık, Azerbaycan'dan gelen gazı Suriye'ye ihraç etmeye başladık"

(Muhammet İkbal Arslan/Milano) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret diplomasisiyle ihracatta yeni pazarların kapısı aralanacak

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, potansiyel ihracat pazarlarına yönelik yeni ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesi için ticaret diplomasisi araçları etkin şekilde kullanılacak

Özellikle stratejik önemdeki Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere bölgesel bağlantısallık projelerinin ülke öncelikleri doğrultusunda desteklenmesi için jeoekonomik politikalar yürütülecek

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Kamu alım süreçlerinde "dijitalleşme" ve "yapay zeka" ile denetim güçlendirilecek

Yeni Orta Vadeli Program döneminde kamu harcamaları sistematik olarak gözden geçirilmeye devam edilecek, ihtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi sağlanacak, yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek

Yapay zeka destekli muhasebe sistemleriyle kamu harcamalarında verimlilik ve tasarrufun sağlanması, kamu idarelerinin varlıklarının etkin ve verimli yönetimi için Varlık Yönetim Sistemi geliştirilmesi planlanıyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Madencilerden OVP adımlarına tam destek

Madencilik Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz:

"Platform olarak OVP'de ortaya konan bu hedefleri destekliyoruz"

"Programda ortaya konan başlıkların her biri, Türkiye'nin cari açığının azaltılması ve dışa bağımlılığın düşürülmesini doğrudan etkileyecektir"

(Duygu Alhan/Ankara)

5- Denizaltılar için Türkiye'nin taşınabilir en güçlü şarj sistemleri üretildi

Sahil Besleme Sistemi Projesi kapsamında üretilen şarj ve güç besleme sistemleri Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Yurt dışından temin edilen ürünlerin yerine Türk mühendislerinin geliştirdiği operasyonel kullanım konseptinde üstünlükler kazandıracak yenilikçi teknolojiler devreye alındı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye'de kuraklığın eylülde de devam edeceği öngörülüyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş:

"Ne yazık ki çok büyük bir olasılıkla eylülde de bu kuraklığı hafifletecek bir yağış beklenmiyor"

"Uzun vadeli tahminler eylülde yağışların genellikle normallerin altında ya da civarında olacağını gösteriyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Grafikli)

7- Akdeniz suyu Marmara'nın yüzeyini temizledi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünden bilim insanları, Akdeniz'den gelen temiz suyun Marmara Denizi'nde müsilajı ortadan kaldırdığını ancak derinlerde oksijen sorununun sürdüğünü tespit etti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel:

"Müsilaj, bir gösterge, aslında buz dağının görünen yüzü. Bununla Marmara Denizi'ndeki problemler görünür hale geliyor ama asıl altta yatan problemler devam ediyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

8- ULAK'ın Kablosuz Haberleşme Yarışması TEKNOFEST 2025'te yapılacak

Kablosuz Haberleşme Yarışması, Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma, yerli üretim kapasitesini artırma ve küresel ölçekte rekabet gücünü yükseltme vizyonuna katkı sunacak

Yarışmayla, teknik rekabetin ötesine geçilerek haberleşme alanındaki bilgi birikiminin artırılmasına, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesine odaklanılıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

9- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Ticaret Bakanlığı yetki belgesiz motosiklet satışlarına geçit vermiyor

Yetki belgesiz ikinci el motosiklet ticareti faaliyetinde bulunulmasının ve bu motosikletlerin güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının önüne geçilmesi için denetimler etkin bir şekilde devam ediyor

Bu kapsamda yetki belgesiz alım ve satımlara izin verilmezken, yönetmeliğe aykırı hareket edenlere para cezası uygulanıyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

10- Bu sezon hamsi bolluğu yaşanması bekleniyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya:

"Palamutun az olduğu dönemlerde hamsinin bol olması beklenen durumdur. Sahadan aldığımız bilgiler, bu yıl hamsinin bol olacağı yönünde"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

11- Kayseri'de 7,7 milyon yıllık 3 fil kafatası bulundu

Yamula Barajı civarında sürdürülen fosil kazılarında bugüne kadar zürafa, fil, mamut, gergedan, 3 toynaklı atlar, bovit denilen boş boynuzlu koyun, keçi, antilop, kaplumbağa ve domuz fosili çıkarıldı

Uzman Arkeolog Ömer Dağ:

"Bu sene fil senesi diyebiliriz. Kazıların başladığı 2018'den bu zamana kadar 2 kafatası bulabilmiştik ama bu yıl sadece bir sezonda 3 kafatası tespit ettik"

(Esma Küçükşahin/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kuraklık, Van Gölü kıyılarındaki flamingoların yaşam alanlarını daralttı

Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma dolayısıyla önemli miktarda su kaybının yaşandığı gölün sığ noktalarındaki çekilme yüzlerce metreyi buluyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş:

"Van Gölü'nün bir yandan haritası değişirken bir yandan da tarımsal üretim yapılan alan artıyor. Sulak alanlarda su azalınca da başta flamingo olmak üzeri birçok kuş türü alan değiştiriyor"

(Necmettin karaca/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Böbreği kasıkta yaşayan prostat kanseri robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu

Sol böbreği 4 nesildir kasık bölgesinde görülen, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan 49 yaşındaki Ramazan Taşkın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 2 saat süren ameliyatın ardından şifa buldu

Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Lütfi Canat:

"Hastamızın neredeyse hiç kanaması olmadı. Bu da robotik cerrahinin en önemli üstünlüklerinden birisi. Herhangi bir şekilde yoğun bakım ihtiyacı olmadan ameliyatın ikinci gününde hastamızı şifayla taburcu ettik"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Kalp hastalıklarına yapay zekalı cihazla erken tanı imkanı

Yapay zeka destekli hızlı kalp tarama cihazıyla 4 dakikada riskler analiz edilerek kardiyovasküler hastalar için hızlı tanı konulabiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Sığırcı:

"Yapay zeka işimizi artık oldukça kolaylaştırdı. Dakikalar içerisinde hastaya hiçbir hazırlık gerektirmeden düz yatıp EKG çeker gibi kalpte bir hasar var mı, ritim bozukluğu ya da damar tıkanıklığı var mı, yok mu görebiliyoruz"

(Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Avrupa'da şirketler, yavaşlayan ekonomi ve artan rekabet ile iş gücünü azaltmayı sürdürüyor

Avrupa'da büyüyen işten çıkarma dalgası başta otomotiv ve imalat olmak üzere neredeyse tüm sektörlerde görülüyor

Novo Nordisk, Stellantis, Daimler Truck, Commerzbank, Deutsche Bank ve STMicroelectronics gibi şirketler bu yıl büyük çaplı işten çıkarma kararı alanlar arasında bulunuyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin) (Grafikli)

16- Ayhancan Güven DTM şampiyonluğuna odaklandı

Otomobil sporcusu Ayhancan:

"Tüm hazırlıklarımız, önümüzdeki 4 yarışta en yüksek puanı toplayıp şampiyon olabilmek üzerine"

"Uzun vadede hedefim, dünya şampiyonu bir pilot olmak ve 4 büyük 24 saat yarışını kazanmak"

"Küçük yaşlarda Michael Schumacher'i izleyip örnek alırdım"

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Fas futbolunun mücevheri: Prens Moulay Abdellah Stadyumu

"1983'de inşa edilen stadyum, 2023 yılında tamamen yıkılarak yaklaşık 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı"

"Modern teknolojiyi, çevresel sürdürülebilirliği ve gelişmiş dijital altyapıyı bir araya getiren stadyum yaklaşık 75 milyon dolara mal oldu ve kapasitesi 21.000 kişi artırılarak 68.500'e çıkarıldı"

(Emre Aşıkçı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida hedeflerini anlattı:

"İlk amacım oyuncularımın kafalarını temizlemek, oyundan tekrar zevk almalarını sağlamak. Sonrasında da hedefimiz şampiyon olmak için savaşmak"

(Mustafa Ünal Uysal/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

