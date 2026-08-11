TBMM'de Rekor Oyla Dayanışma Yasası, Uzay ve Futbolda Gelişmeler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun "rekor" oyla yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, düzenleme için AK Parti'den 268, DEM Parti'den 55, MHP'den 44, Yeni Partiden 35, CHP'den 29, Yeni Yol Partisinden 16, Bağımsızlardan 7, HÜDA PAR'dan 4, TİP'ten 3, EMEP ve DBP'den 2'şer milletvekili "kabul" oyu kullandı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile "kabul" oyu veren milletvekili sayısı 467'ye ulaştı

İYİ Parti'deki 29 milletvekilinin tümü, Yeni Partiden 54, CHP'den 2, Demokrat Partiden 1 ve 1 Bağımsız milletvekili olmak üzere toplam 87 milletvekili "ret" oyu verdi

(Aykut Yılmaz-Oğuzhan Sarı/TBMM)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 25. yaşını kutlayan partisinin gelecek vizyonunu anlattı:

"Bugüne kadar yaptığımız reformlarla Türkiye'yi orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkardık. Üst gelir grubunda kalıp ilerleyebilmenin yolu, daha ince işçilik gerektiren reformları yapmaktan geçiyor. Bu reformları da hazırladık. AK Parti olarak, bunları da yapıp yolumuza devam edeceğiz ki Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizi buluşturalım"

"En önemli değişimlerden biri olarak, vesayetin yerine siyaseti geçirdik. Artık milletimiz bir meseleyle karşılaştığında siyaset dışı organizasyonlardan değil, siyasetten medet umuyor. Milletin iradesi, siyaset yoluyla devlet idaresine hakim oldu"

"Ruhuyla, maddeleriyle ve sonucuyla milletimizin layık olduğu sivil bir anayasayı yapıp milletimize henüz sunamadık. Bunu yapmak istiyoruz"

(Orhan Onur Gemici/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu tatile girdi

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı çalışmalarını tamamladı

4. Yasama Yılı'nda 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi

Genel Kurul, 1 Ekim 2026 Perşembe saat 14.00'te toplanacak

(İsa Toprak/TBMM)

4- Türkiye'de yaklaşık her 4 kişiden biri internet üzerinden eğitim aldı

Dijital mecrada eğitim alanların oranı bu yıl erkeklerde yüzde 22,4, kadınlarda yüzde 23,5 olarak hesaplandı

Bu eğitimi çevrim içi kurs olarak alanların oranı 2017'de yüzde 2,5 iken bu yıl yüzde 7,9'a çıktı

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Türkiye'de ilaç sektörünün AR-GE harcamaları 5 yılda 8,3 katına çıktı

Rekabet Kurulunca yayımlanan, sektöre ilişkin son verilerin yer aldığı rapora göre, Türkiye'de 2020-2024 döneminde AR-GE faaliyetlerine ayrılan tutar yüzde 723 artışla 676,2 milyon liradan 5,6 milyar liraya ulaştı

İlaç sektörünün toplam pazar büyüklüğü geçen yıl itibarıyla 479 milyar lira olarak gerçekleşti

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- KENTSEL DÖNÜŞÜM - Kentsel dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 2,7 milyonu aştı

Türkiye genelinde 2012'den bu yana dönüşümü tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 2 milyon 369 bine yükselirken, 368 bin bağımsız bölümde dönüşüm çalışmaları devam ediyor

KENTSEV Başkanı Haldun Ersen:

"Türkiye genelinde en çok dönüşüm yapılan iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya ve Elazığ olarak sıralanıyor. İstanbul'da Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve son zamanlarda Güngören ile Zeytinburnu ön plana çıkıyor"

Şehircilik, Kentsel Dönüşüm ve Entegre Tesis Yönetim Derneği Başkanı Hüseyin Kılınçarslan:

"Özellikle eski yapıların fazla olduğu bölgelerde vatandaş artık binasının durumunu daha fazla sorguluyor. Bunun en önemli nedeni de deprem gerçeği"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

7- Avrupa ve İngiltere, şiddetli kuraklık nedeniyle artan ekonomik risklerle karşı karşıya

Şiddetli sıcak ve kuraklığın hakim olduğu İngiltere'de 2026 hasat mevsiminin kayıtlardaki en kötü hasat mevsimi olacağı öngörülüyor

Aşırı sıcakların AB ekonomisinde bu yıl yaklaşık 180 milyar avroya karşılık gelen yaklaşık yüzde 1'lik potansiyel ekonomik büyüme kaybına yol açabileceği tahmin ediliyor

(Ata Ufuk Şeker-Nuran Erkul/İstanbul)

8- Avrupa elektrik sistemi güneş tutulmasında 9,7 gigavatlık üretim düşüşüne hazırlanıyor

Avrupa'da yarın gerçekleşecek güneş tutulmasında en yüksek etkinin İspanya ve Almanya'da görülmesi bekleniyor

(Gökçe Topbaş/Ankara)

9- Türkiye'nin Arktik seferine katılan yabancı bilim insanları iklimi, kuşları ve mikroplastikleri araştırdı

6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay'dan katılan araştırmacılar, kutup bölgesinde buzulların geri çekilmesinin ekosistemlere etkisini, kuş türlerinin dağılımını ve atmosferdeki mikroplastik yoğunluğunu inceledi

(Muhammed Enes Yıldırım/Svalbard) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Hattuşa'da yaklaşık 2 bin 300 yıllık yeni mezarlar bulundu

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda birinde iskeletin bütün halde bulunduğu 3 yeni mezar ortaya çıkarıldı

Kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner:

"Bu mezarlardan şimdiye dek en iyisini bulduk. Bu mezarların özelliği, etrafının taş örülerek çember şeklinde çevrilmiş olması. Bulduğumuz bu yeni mezarda çember çok güzel korunmuş"

(Kemal Ceylan-Betül Balabaz/Çorum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Otizmli müzisyen Rabia, sanat yolculuğunu üniversite diplomasıyla taçlandırdı

23 enstrüman çalabilen ve birçok ünlü sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan Rabia Aytek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi Bölümünden mezun oldu

Rabia Aytek:

"Bu noktaya çok çalışarak, yeni bilgiler öğrenerek, eğitim, azim, sabır ve emekle geldim. Özel çocuklara sahip aileler evlatlarıyla yakından ilgilensin, asla pes etmesin"

(Halis Akyıldız/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

12- 51. UEFA Süper Kupa'nın sahibi yarın belli olacak

2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasının sahibi Aston Villa, yarın Avusturya'nın Salzburg kentinde karşılaşacak

Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren takım, 6 kez ile Real Madrid oldu

İspanyol ekipleri, Süper Kupa'daki son 17 maçta 11 kez, toplamda ise 17 defa mutlu sona ulaştı

(Hüseyin Burak Demirer / Salzburg) (Grafikli)

13- AA'nın "Süper Lig'de Sezon Başlıyor" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

(Metin Arslancan/İstanbul)

Süper Lig'e "Üç büyükler" damgası

(Metin Arslancan/İstanbul)

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Kaynak: AA