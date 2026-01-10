ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- Gelir vergisi mükellefi sayısı 3 milyonu aştı

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da geçen yılın sonu itibarıyla 1,2 milyonu buldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının, kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimleri mükellef sayısına da yansırken geçen yıl itibarıyla gayrimenkul sermaye iradı mükellefi sayısı 3,2 milyon oldu

(Mert Davut/Ankara)

2- Türkiye'de OSB sayısı 416'ya ulaştı, öğrenci sayısı 115 binle rekor kırdı

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü:

"Ankara, Batman, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Yozgat'ta olmak üzere 7 şehirde 7 yeni OSB kuruldu"

"(Öğrenci sayısı) Bu tarihi artış, gençlerimizin OSB'lerimizde, üretimin içinde mesleki eğitime gösterdikleri ilgi, hem çok memnuniyet verici hem de ülkemizin üretim geleceği için son derece stratejik bir tercihtir"

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi

BIST 100 endeksi, geçen hafta finansal kiralama faktoring sektörü öncülüğünde yüzde 6,11 artarak 12.200,95 puanla rekor seviyeden kapandı.

Stratejist Cüneyt Paksoy:

"2026 yılı borsa için artık yaraların sarılma zamanı olarak görülmeli. Çünkü uygulanan ekonomik politikanın özellikle bilançolar üzerinde getirdiği baskının kademe kademe normalleşmesini bekleyeceğimiz bir döneme girdik. Dezenflasyon süreci devam ediyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Togg, geçen yıl elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi

Geçen yıl marka bazında en çok satılan elektrikli otomobillere bakıldığında T10X ve T10F modelleriyle toplam 39 bin 20 satışa ulaşan yerli otomobil Togg, zirvede yer aldı

Togg'un T10F modeli, geçen yılın aralık ayında 5 bin 345 ile en çok satılan elektrikli otomobil oldu

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

5- Savunma hisseleri, jeopolitik riskler ve ABD'de bütçe artışı sinyalleriyle prim yaptı

ABD Başkanı Trump'ın senatörler ve siyasi temsilcilerle görüşmeleri sonrası gelecek yıl askeri bütçenin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdiğini açıklamasının ardından küresel savunma hisselerindeki yükselişler sürdü

Geçen hafta Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 28,3, Alman Rheinmetall yüzde 18,6, İsveçli Saab yüzde 21,8, İngiliz Rolls-Royce yüzde 8,1, İtalyan Leonardo yüzde 14,2, ABD'li L3Harris Technologies yüzde 10,3, Lockheed Martin yüzde 9,2, İngiliz BAE Systems yüzde 17,1 ve Fransız Safran yüzde 3,3 kazandırdı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

6- Türk startup geliştirdiği elektrikli mikro aracın üretimine geçmeye hazırlanıyor

Sürdürülebilir, paylaşımlı kentsel mobilite alanında ürün geliştiren Merlyn Motors, V1 olarak adlandırdığı elektrikli mikro aracına otonom teknolojilerini entegre ederek V2 versiyonuna geçmeyi hedefliyor

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Las Vegas)

7- Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı

ABD'de 12 Ocak ile başlayacak haftada salı tüketici enflasyonu ve yeni konut satışları, çarşamba üretici enflasyonu, perakende satışlar, cari denge, Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, New York Fed sanayi endeksi, cuma sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek

Gelecek hafta yurt içinde açıklanacak kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verisi, ekonomi ajandası içinde öne çıkarken AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti

(Mahmut Çil/İstanbul)

8- İklim krizi aşırı hava olaylarına karşı tedbirlerin önemini artırıyor

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"Evet, iklim değişiyor ama bu, önceki gün İstanbul'da yaşadığımız gibi her şiddetli olayın 'anormal' olduğu anlamına gelmez. Orta enlemlerde şiddetli hava olayları her zaman var oldu ve bundan sonra da var olmaya devam edecektir"

"Mesele şu ki biz bu olaylara hazır değiliz hem fiziksel altyapı olarak, hem de zihinsel olarak. İklim değişikliğiyle şiddetli yağış olaylarının sıklığı artıyor, kuraklık dönemleri uzuyor, deniz seviyesi yükseliyor, sıcak hava dalgaları daha sık ve uzun sürüyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

9- Medyanın uzman muhabirleri haberciliğin kritik noktalarında görev yapıyor

Türkiye'nin en yoğun gündemine sahip kentlerinden İstanbul'da çalışan muhabirler, günün her saatinde adliye, emniyet ve asayiş alanlarındaki gelişmeleri yakından izliyor

Zorlayıcı saha şartlarına rağmen görevlerini titizlikle yerine getiren muhabirler, toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasında önemli işlev üstleniyor

(İrem Demir-Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Meslek lisesinde üretilen elektrikli tekneyle karbon salımının azaltılması hedefleniyor

Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atilla Yurdagül:

"Bu alüminyum tekne, Türkiye'de denizcilik meslek liseleri bünyesinde ilk kez imal edilen, elektrik sevk sistemine sahip"

Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Ağcabay:

"Küçüklüğümden beri zaten kendi teknemi yapmayı düşünüyordum, istiyordum. İleride de umarım onu başaracağım"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

11- Hamsi, 2025 yılında palamuttan tahtını geri aldı

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 2025'te en çok satılan deniz ürünü hamsi, 2024'te birinciliği alan palamudu geride bıraktı

Hale geçen yıl en çok getirilen deniz ürünü 19 bin 908 tonla hamsi olurken bunu sırasıyla 8 bin 8 tonla istavrit, 3 bin 120 tonla mezgit, 2 bin 578 tonla levrek takip etti

(Hikmet Faruk Başer-Hüseyin Kul/İstanbul)

12- Akciğer kanserini yendi, 30 yıllık sigara alışkanlığını geride bıraktı

Akciğer kanseri teşhisinin ardından uygulanan tedavi kapsamında akciğerinin yarısı alınan 62 yaşındaki Muslahattin Sabah, uzun yıllar süren sigara alışkanlığını bırakarak sağlığına kavuştu

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Sabah:

"Teşhis aldığım andan itibaren sigarayı bıraktım. Günde 2 paketi aşkın sigara içiyordum"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur:

"Akciğer kanserinde en büyük risk önlenebilir bir neden olan sigara içiciliği. Kronik sigara içiciliği maalesef hem ülkemizde hem de dünyada akciğer kanserinin en önde gelen sebebi olarak yer alıyor"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- PORTRE - Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık

Trafik kazası sonucu 2022 yılında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, futbolculuk kariyerinde altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği'nin yanı sıra Galatasaray ve Konyaspor takımlarında görev yaptı

Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, Gençlerbirliği A takımıyla ilk müsabakasına 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında çıktı

A Milli Takım formasını 8 maçta giyen Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği özel maçta gol sevinci de yaşadı

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

14- Hasan Ali Kaldırım, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'i hak ettiğini düşünüyor:

"Geçen sene başaramadık ama inşallah bu sene başarıp sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız"

"Fenerbahçe sevdam devam ediyor, bitemez"

"Beşiktaş'a karşı 3-3'lük maçta attığım golü unutamıyorum"

"Milli formayı üzerinde taşımak özel bir duygu. Bunun üstü yok"

(Metin Arslancan/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

