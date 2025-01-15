Özel Güvenlik Hizmetleri Çalıştayı Başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 20 Yılı ve Özel Güvenliğin Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı başladı.

İZTO'daki çalıştayın açılışında konuşan Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Nevzat Yazıcı, 2004 yılında yürürlüğe giren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un, ülkenin güvenlik anlayışında bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Dijitalleşmeye önem verdiklerini kaydeden Yazıcı, 2024 yılında Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi uygulaması üzerinden yaklaşık 3 milyon işlemin gerçekleştiğini, Ateşli Silahlar Projesi uygulamasıyla 1,5 milyon silahın ruhsatlandırma işleminin dijital ortamda düzenlendiğini ifade etti.

Yazıcı, yapay zekanın kullanılması konusundaki çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Sıradaki hedefimiz dijitalleşme sürecinde bir adım öteye giderek yapay zeka destekli sistemleri de sektöre entegre etmek olacaktır. Beklentimiz odur ki yapay zeka teknolojilerinin veri analitiği, tehdit algılama ve hızlı müdahale imkanı sağladığında sunduğu avantajlar sektörün geleceğinde belirleyici olacaktır. Başkanlık olarak bizler bu dönüşümün öncüsü olmayı, sektörün modern çağın gereklerine uygun hale getirmeyi hedefliyoruz."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulusu Üyesi Gökhan Arıkan da özel güvenlik şirketlerinin devlet tarafından denetlenmesi ve lisanslanması gerekliliğinin öne çıktığını söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları, görev ve yetkileri, eğitimleri, özel güvenlik uygulamaları, yasaklar ve ceza hükümleri ile denetimlerinin ele alınacağı çalıştay, 18 Ocak'ta sona erecek.