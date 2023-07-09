Özel güvenlik görevlisi namazla dalga geçtiği videoyla gündemde

Sancaktepe'de bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Y., sosyal medya hesabından namazla dalga geçtiği bir video paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda D.Y. gözaltına alındı ve mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

SANCAKTEPE'de bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Y., sosyal medya hesabından namazla dalga geçtiği bir video paylaştı. Videonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.< Sancaktepe'de bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Y., sosyal medya hesabından namazla dalga geçtiği bir video paylaştı. D.Y.'nin videosuna kısa sürede tepki geldi. Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri D.Y.'yi gözaltına alındı. Hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan işlem başlatılan D.Y. adliyeye sevk edildi. D.Y. bugün çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.