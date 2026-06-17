Özbekistan ve Almanya, çok yönlü ortaklığın geliştirilmesi konusunda anlaştı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Taşkent'te gerçekleştirdikleri görüşmelerde iki ülke arasındaki çok yönlü ortaklığın daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gelen Steinmeier için Taşkent'teki Göksaray Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Mirziyoyev ve Steinmeier, önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun güçlendirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması, eğitim, kültür ve insani alanlardaki işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede Mirziyoyev, Steinmeier'in Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Özbekistan ile Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkıları takdirle karşıladığını belirtti.

Ticaret hacmi 1,4 milyar doları aştı

Görüşmede, son yıllarda ikili ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini vurgulayan taraflar, 2025 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,4 milyar doların üzerine çıktığını, bu yılın ilk aylarında ise yaklaşık yüzde 5 artış kaydettiğini, Almanya'nın Özbekistan ekonomisine yaptığı yatırımların ise geçen sene itibarıyla 2 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Taraflar, mayıs ayında Taşkent'te düzenlenen Almanya Ekonomi Günleri ile toplam değeri 1 milyar doları bulan yatırım ve ticaret anlaşmaların imzalandığı Almanya-Özbekistan İş Konseyi'nin 10. toplantısının sonuçlarını da değerlendirdi.

İki ülke arasındaki eğitim ve kültürel işbirliğinin de geliştiğine işaret edilen görüşmelerde, Özbekistan'da 400 binden fazla kişinin Almanca öğrendiği, 2 binden fazla Özbek öğrencinin Almanya'nın üniversitelerinde eğitim gördüğü belirtildi.

Geçen hafta Semerkant'ta Özbekistan–Almanya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşmanın imzalanmasının, eğitim alanındaki işbirliğinde yeni bir aşama oluşturduğu ifade edildi.

Liderler ayrıca sanayi, enerji, yeşil ekonomi, ulaştırma, lojistik, madencilik, tekstil, ilaç sanayi, tarım, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin genişletilmesine yönelik karşılıklı iradeyi teyit ederken, otomotiv endüstrisi, ev kimyasalları, lojistik ve nitelikli personel eğitimi alanlarında yeni ortak proje ve programların başlatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Görüşmede liderler, Taşkent'te düzenlenecek ikinci Özbek–Alman Üniversiteler Forumu ile üçüncü Özbekistan–Almanya Tıp Forumu'na desteklerini de ifade etti.

Çok yönlü ortaklığın daha da güçlendirilmesini öngören ortak bildiri kabul edildi

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Steinmeier, iki ülke arasındaki çok yönlü ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik iradeyi ortaya koyan ortak bildiriye imza attı.

Taraflar arasında mali işbirliği kapsamında, Özbekistan'da sürdürülebilir şehircilik projelerinin desteklenmesi amacıyla hibe ve uygun finansman sağlanmasını öngören anlaşmalar da imzalandı. İki liderin huzurunda bir dizi yatırım ve eğitim projesi de resmen başlatıldı.

Bu kapsamda Taşkent'te Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in araçlarının büyük parçalı montajı gerçekleştirilecek ve Andican bölgesinde lojistik merkezi kurulacak. Ayrıca temizlik ürünleri üretimi, demir yolu sektörü için uzman yetiştirilmesi ve modern sınav merkezlerinin açılması projeleri hayata geçirilecek.

Taraflar, söz konusu projelerin sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, altyapının güçlendirilmesine, yeni istihdam olanaklarının oluşturulmasına ve Özbekistan-Almanya ilişkilerinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını vurguladı.