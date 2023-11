Özbekistan ile Fransa, ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkartacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesi konusunda mutabık kaldı.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde temaslarını sürdüren Macron ile bir araya geldi.

Görüşmede Mirziyoyev, Fransa Cumhurbaşkanı'nın son 30 yılda Özbekistan'a yaptığı ilk ziyaretinin tarihi önem taşıdığını kaydederek bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri bir üst düzeye çıkaracağını dile getirdi.

Mirziyoyev ve Macron, görüşmelerin ardından Özbekistan ile Fransa arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkartılmasını öngören ortak bildiriyi imzaladı.

Ayrıca iki ülke arasında finans, altyapı, eğitim, kültür ve diğer alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 8 anlaşma imzalandı.

Daha sonra Mirziyoyev, Macron ile Özbek-Fransız İş Forumu'na katıldı.

Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinde olumlu ivmenin gözlemlendiğini ve son dönemde ikili ticaret hacminin üç kat arttığını belirtti.

Doğrudan ticari ilişkilerin ve endüstriyel işbirliğinin daha da geliştirilmesinin iki ülkenin uzun vadeli çıkarına olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, "İşbirliğimizde yeni bir dönemin başladığını vurgulamak isterim. Gelecekte karşılıklı ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltmeyi planlıyoruz." dedi.

Mirziyoyev, Özbek-Fransız Ticaret Odasının kurulmasına ilişkin forumda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek Business France Ajansının Taşkent'te bir ofis açma planını da desteklediklerini söyledi.

Fransa hükümeti ve önde gelen Fransız şirket ve finans kuruluşlarının Özbekistan'daki reform programını aktif olarak desteklemeye devam etmesinin önemini vurgulayan Mirziyoyev, "Kesin olarak şunu söyleyebilirim; reformlarımız artık geri dönülemez hale geldi. Asıl amacımız güçlü sivil toplum kurumları, modern altyapı ve güçlü sanayiye sahip demokratik bir devlet inşa etmektir." diye konuştu.

Mirziyoyev, yeşil enerji, stratejik ham madde, endüstriyel ürünler, su kaynakları, tarım ve gıda güvenliği konularında iki ülke arasında işbirliklerinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek "Özbekistan'da çalışacak Fransız ortaklarımıza kapılarımızın her zaman açık olduğunu, her türlü ortak projenizi desteklemeye her zaman hazır olduğumuzu vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

Daha sonra Mirziyoyev, Fransa'nın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek işbirliği konularını ele aldı.

Temaslarda bulunmak üzere dün akşam Semerkant'a gelen Macron, Mirziyoyev ile UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Registan Meydanı'nı ve Baki Şehir Külliyesi'ni gezdi.