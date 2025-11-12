Özbekistan'da TDT Uluslararası Çok Modlu Taşımacılık Forumu düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uluslararası Çok Modlu Taşımacılık Forumu yapıldı.

Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türk devletleri ulaştırma bakanlıkları üst düzey yöneticileri ile lojistik sektöründe faaliyet yapan şirket temsilcileri katıldı.

Forumda konuşan Özbekistan Ulaştırma Bakanı Mahkamov, TDT'nin siyasi ve ekonomik nüfuzunun giderek arttığını kaydederek, doğu ile batı, kuzey ile güney arasındaki önemli bir kavşakta bulunan örgüte üye ülkelerin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Örgüte üye ülkelerin geniş bir coğrafyaya yayıldığını dile getiren Mahkamov, jeopolitik durumun hızla değiştiği ve zıtlıkların belirgin ölçüde arttığı bir dönemde, uluslararası toplumun Avrasya kıtasındaki stratejik konumda bulunan TDT üyesi ülkelere verdiği önemin de giderek arttığını vurguladı.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmasında, Gürcistan'da meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Orta Koridor'un taşımacılık potansiyeli çok yüksek"

Türk devletlerinde yük taşımacılığının artırılması yönündeki görüş ve önerilerini paylaşan Yıldırım, ulaştırmanın bir ticaret değil, ticaretin geliştirilmesi için bir araç olduğunu söyledi. Yıldırım, yoldan yol ücretleri almanın, limanlarda yüksek tarife uygulamanın ve tarife dışı birtakım maliyetlere taşımacıların katlanıyor olmasının gerek Orta Koridor'un gerek Zengezur Koridoru'nun gelişmesi önünde bir engel teşkil ettiğini belirtti.

Yıldırım, Orta Koridor'un taşımacılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu, yıllık 5 milyon ton dahi olmayan taşımacılık hacminin gelecek 5 yılda 20 milyon tona çıkarılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Ayrıca Türk devletlerinin toplam ticaret hacminin 1 trilyon dolar üzerinde olmasına rağmen kendi aralarında yaptıkları ticaret hacminin 60-70 milyar dolar seviyesinde kaldığını dile getiren Yıldırım, bu konuda yapılması gereken çok iş olduğunu vurguladı.

Yıldırım, salgın, Ukrayna-Rusya Savaşı ve İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılardan kaynaklanan olumsuzlukların Orta Koridor ve Zengezur Koridoru'na büyük bir fırsat sağladığını, TDT'nin bu fırsatı dikkate alarak gereken adımları atması gerektiğini belirtti.

Yıldırım, "Ticaret yolları günümüzde yeni baştan şekilleniyor. Doğu-batı tedarik zinciri yeniden oluşuyor. O yüzden İpek Yolu diye adlandırdığımız Orta Koridor ve Zengezur Koridoru taşımacılıkta yükselen yıldız konumuna gelmiştir." dedi.

"Türkiye olarak, Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için önemli adımlar atıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ünüvar da TDT çatısı altında ulaştırma alanında işbirliklerini güçlendirmek, bölgenin lojistik entegrasyonunu derinleştirmek ve multimodal taşımacılığı geliştirmek amacıyla bir araya gelmelerinin büyük bir anlam taşıdığını kaydederek, toplantının sadece teknik konuların değil, ortak vizyonlarının, yani Türk dünyasının ulaşımında bir bütün hale gelme idealinin de bir yansıması olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 23 yılda ulaştırma ve altyapıya yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptığını, bu yatırımların sadece Türkiye'ye değil, bölgesel ve küresel lojistiğe de ciddi katkı sağladığını dile getiren Ünüvar, bu yatırımları planlayan ve gerçekleştiren ekibin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın da bulunduğunu vurguladı.

Ünüvar, "Küresel ticaretin yönü değişiyor, pandemi sonrası dönemde doğu-batı eksenli taşımacılığın yeniden şekillendiğini hepimiz görüyoruz. Bu süreçte Orta Koridor, Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru, Türk dünyasının stratejik önemini her zamankinden daha fazla ortaya koydu. Türkiye olarak, Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için önemli adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Türk yatırımcıların, özel sektör kuruluşlarının Türk dünyasında ulaşım ve altyapı projelerine aktif katılımını teşvik ettiklerini ifade eden Ünüvar, gelecekte Orta Koridor'un sadece bir transit güzergah değil, aynı zamanda bir üretim ve lojistik ekosistemi haline gelmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Forum kapsamında Türk şirketi stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladı

Türkiye'den etkinliğe katılan forumun sponsorlarından Karavan B2B şirketi, TDT Lojistik Merkezleri ve Kargo Taşıyıcıları İttifakı ve Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TCCI) ile birer stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya Karavan Kurucu Başkanı İslam Şakbandarov, Türk Devletleri Lojistik Merkezleri ve Kargo Taşıyıcıları İttifakı Genel Sekreteri Askar Kadirov ve TCCI Dönem Başkanı Mammad Musayev imza attı.

İmza töreninin ardından basına konuşan Şakbandarov, forumun Türk dünyası açısından çok önemli bir etkinlik olduğunu kaydederek, bu etkinliği üye ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacak lojistiğin ele alınması açısından önemli bulduklarını dile getirdi.