Özbekistan, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na Üye Olacak

Özbekistan, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na Üye Olacak
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Özbekistan, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası'na (NDB) üyelik sürecini başlatıyor. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in bankanın başkanıyla gerçekleştirdiği görüşmede, ortak projeler için 5 milyar dolarlık bir paket oluşturulması planlanıyor.

Özbekistan, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) üye olacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent'te düzenlenecek bir etkinlik için ülkede bulunan BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff'i kabul etti.

Görüşmede, Özbekistan ile banka arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele alan taraflar, geçen yıl düzenlenen BRICS zirvesinde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi kapsamında banka yönetim kurulunun gelecek dönemde Özbekistan'ın Yeni Kalkınma Bankasına üyeliğine prensip olarak onay vermesinden ve ilk etapta Özbekistan'a toplam 5 milyar dolarlık ortak projeler paketinin oluşturulmasından duydukları memnuniyeti kaydetti.

Mirziyoyev, ülkedeki sulama sistemlerinin modernizasyonu, madencilik sektörünün geliştirilmesi, özel sektörün finansmanı, eğitim ve altyapı sektörlerinde kamu-özel ortaklığının teşvik edilmesi gibi öncelikli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemini dile getirdi.

Özbekistan, geçen sene Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Etiyopya ve Endonezya'nın üye olduğu BRICS'in ortak ülkesi statüsünü almıştı.

BRICS, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasına alternatif yaratmak ve üye ülkelerdeki dolarsızlaşma sürecini desteklemek için 2015'te Yeni Kalkınma Bankasını (NDB) kurmuştu.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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