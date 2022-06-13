Özalp'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Van-Özalp kara yolunun 45. kilometresindeki Mollahasan Mahallesi yakınlarında Mehmet Madi Türk'ün idaresindeki 65 ABC 048 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki iki kişi yaralandı. Özalp itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Hakan Sarı - Güncel Özalp Van Güncel Haberler

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