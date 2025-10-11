Öz Finans İş Sendikası Genel Kurulu Antalya'da Gerçekleşti

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikacılığı yürekle ve bilgiyle yaptıklarını belirterek, "Sendika demek çözüm demektir, sorunları diyalogla çözmek demektir." dedi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sendikanın Antalya Bölge Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu, Antalya'da bir otelde gerçekleştirildi. Tek liste olarak girilen seçimde Antalya Bölge Başkanı Yasin Akülkü, delegelerin tam desteğini alarak yeniden başkan seçildi. Kurulu divan başkanlığını Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler yaptı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, sendikacılığı yürekle ve bilgiyle yaptıklarını ifade etti.

Toplu sözleşmelere değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Biz toplu sözleşmeler yaparken aslında sözleşmeyi kendi ruhumuzla yapıyoruz. Çünkü yaptığımız iş ciddi bir iştir, hukuki bir iştir. Bu işin içinde samimiyet, güven ve sorumluluk vardır. Eğer kendimizi bilmezsek, çevremizi tanımazsak, üyemizi anlayamazsak ne yaptığımızı da bilemeyiz. Sendika demek çözüm demektir, sorunları diyalogla çözmek demektir. Yılmayacağız, bitmeyeceğiz, tükenmeyeceğiz. Her durumda bir çözüm bulacağız. Eğer soğukta üşüyeceksek birlikte üşüyeceğiz, sıcakta yanacaksak birlikte yanacağız. Çünkü bizim gücümüz birlikteliğimizdir. Biz reklam için sendikacılık yapmıyoruz. Gösteriş için sahnede değiliz. İşimiz neyse onun en iyisini yapmak için buradayız."

Sendikanın Antalya Bölge Başkanı Akülkü ise sorumluluk alanları içerisinde yer alan illerde Ziraat ve Halk Bankası ile Ziraat Katılım Bankası'nın 228 şube ve biriminde görevli 2 bin 664 üyeye hizmet etmeye, istek ve önerilerini gerekli yerlere iletmeye, çözüm noktasında ellerini taşın altına koyarak, sonuçlandırmaya odaklandıklarını belirtti.

Şubeleri ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptıklarını kaydeden Akülkü, "Gelişmeler, kazanılanlar ile ilgili bilgilendirmede bulunduk, 24 saat esasına göre üyelerimiz ne zaman ararsa da sorularına cevap, sorunlarına ise çözüm odaklı yaklaştık. Bundan sonrada aynı hassasiyet ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Programa, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, TBMM Başkanlık Müşaviri Zeki Mirvelioğlu, Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karakaş, Ortak Finans Katılım Faktoring Genel Müdürü Selahattin Süleymanoğlu, Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken, Bankaların Şube Müdürleri ve üyeler katıldı.

Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ali Sertuğ Akbulut, Erda Bülbül, Mustafa Oğuz, Sibel Tekerli. Denetleme Kurulu Üyeleri: Burcu İşler, İsmail Korucu, Onur İşivar. Disiplin Kurulu Üyeleri: Mehmet Yüksel, Kıymet Erdem, Ekrem Pediz."