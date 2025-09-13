Öz Finans İş Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Öz Finans İş Sendikası Bursa Bölge Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını, Ali Osman Sali yaptı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, konuşmasında Filistin'de yaşanan katliama değindi.

İsrail'in Filistin'de kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden bombalayarak katliam yaptığını belirten Eroğlu, "Her gün ölüm haberleri alıyoruz. Hepimizin yüreği kan ağlıyor, yüreği sızlıyor. Bütün İslam ülkeleri, inşallah bu soykırıma sessiz kalmaz. Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle." ifadesini kullandı.

Açılış konuşması yapan Öz Finans İş Sendikası Bursa Bölge Başkanı Mehmet Kop da sendikanın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Tek liste olarak girilen seçimde, Bursa Bölge Başkanı Mehmet Kop, delegelerin tam desteğini alarak yeniden başkan oldu.

Kongrede yönetim kuruluna, Fatih Sevim, Elif Hacıoğlu Keskin, Ekrem Dinler, Burak Arı seçildi.

Mahmut Acun, Çiğdem Eren, Yusuf Aksoy, denetleme kurulu üyeliğine, Sevil Çakır, Canan Gencal Oktay, Ali Özmen de disiplin kurulu üyeliğine getirildi.

Kurula, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken ve çok sayıda bankanın yöneticileri ile farklı sendikaların temsilcileri katıldı.