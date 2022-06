Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri! - Haberler

Steam, aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Bu sayede platformdaki kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemlerini kullandığı konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki mayıs ayı itibariyle oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri hangileri?

Steam en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı

Steam, mayıs ayının donanım ve yazılım anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre ilk çıktığı günden itibaren sorunlarla gündemden düşmeyen Windows 11, geçtiğimiz ay da bekleneni veremedi. Zira yeni sürüm, nisan ayına kıyasla sadece yüzde 0,65 oranında artış yaşadı. Bunun yanı sıra oyun sektöründeki toplam pazar payı yüzde 19,59 seviyelerine çıktı.

Oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemi ise Windows 10. Mayıs ayında yüzde 73,89'luk kullanım oranı bulunan sürüm; nisan ayına kıyasla yüzde 0,34'lük bir artış yaşadı. Ayrıca 32 bitlik versiyonu yüzde 0,05'lik paya sahip.

2009'da kullanıma sunulan Windows 7, güncelleme desteğinin kesilmesine rağmen halen kullanılan nadir sürümlerden. Aynı zamanda tercih edilme oranı nisan ayına kıyasla yüzde 0,52 azalan işletim sistemi, yüzde 2,41'lik oranla artık son çırpınışlarını yaşıyor diyebiliriz. Bunun dışında 32 bitlik versiyonu da yüzde 0,12 oranına sahip.

