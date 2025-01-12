Köprü Geçiş Ücretlerine Yüzde 42 Zam Geldi

(ANKARA) - Köprü geçiş ücretlerine asgari ücrete yapılan zam oranından fazla zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri yüzde 42 arttı. Osmangazi Köprüsü'nde de artış yüzde 42.3, Çanakkale Köprüsü'nde zam oranı yüzde 35 oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 790 lira, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 795 TL oldu.

13 Ocak gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri tarife­si şöyle belirlendi:

"Aks Aralığı 3,20 m'den Küçük İki Akslı Araçlar: 47,00TL, Aks Aralığı 3,20 m ve 3,20 m'den büyük her türlü iki akslı araçlar 60 TL, 3 akslı her türlü araçlar 134 TL, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar 265 TL, 6 ve yukarı akslı araçlar 351,00 TL ve motosikletler 20,00 TL" oldu.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti tarifeleri

Birinci sınıf araçlar için 795 TL, ikinci sınıf araçlar için bin 270 TL, üçüncü sınıf araçlar için bin 510 TL, dördüncü sınıf araçlar için 2 bin 5 TL, beşinci sınıf araçlar için 2 bin 530 TL, altıncı sınıf araçlar için 555 TL olarak belirlendi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti tarifeleri

Birinci sınıf araçlar için 80, ikinci sınıf araçlar için 110, üçüncü sınıf araçlar için 200, dördüncü sınıf araçlar için 510, beşinci sınıf araçlar için 630 altıncı sınıf araçlar için 55 TL olarak belirlendi.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti tarifeleri

Birinci sınıf araçlar için 790, ikinci sınıf araçlar için 990, üçüncü sınıf araçlar için bin 780, dördüncü sınıf araçlar için bin 975, beşinci sınıf araçlar için 3 bin 755 altıncı sınıf araçlar için 200 TL olarak belirlendi.