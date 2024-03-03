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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kerim Ünsalan idaresindeki 80 ABS 154 plakalı motosiklet, Cemalpaşa Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde Murat K. idaresindeki 80 AK 837 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Ünsalan, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Murat K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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