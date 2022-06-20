Otomobilin çarptığı Poyraz, toprağa verildi KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sokakta oynarken otomobilin çarptığı Ertuğrul Poyraz Akbulut (3), gözyaşlarıyla toprağa verildi. KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sokakta oynarken otomobilin çarptığı Ertuğrul Poyraz Akbulut (3), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sürücü İ.İ. ise adli kontrolle serbest kaldı. Kaza, dün Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynarken, aniden yola fırlayan Ertuğrul Poyraz Akbulut'a İ.İ., kullandığı otomobille çarptı. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul Poyraz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Güldane ve Müslüm Akbulut çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Ertuğrul Poyraz'ın cenaze namazı, bugün Serdar Mahallesi'ndeki Köprübaşı Camii'nde kılındı. Küçük çocuğun cenazesi, daha sonra Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.İ. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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