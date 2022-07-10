Oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobilde aynı aileden biri ağır 5 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobilde aynı aileden biri ağır 5 kişi yaralandı. Ankara istikametinde seyreden Şaban A. idaresindeki 07 DR 831 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde önünde ilerleyen Turgay Kahraman idaresindeki 81 EK 045 plakalı oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Şaheste (85), Fatma, Zeyra ve Döndü A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Şaheste A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. AA / Ömer Ürer - Güncel Anadolu Otoyolu Ankara Düzce Güncel Haberler

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