Osmaniye Valisi Yılmaz, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Yılmaz, vatandaşların barındırılması konusunda devletin bütün kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca yıkılan binaların yıkımının yapıldığını ve ağır hasarlı binaların ihalesinin yapıldığını da açıkladı.

Vali Yılmaz: "Devlet olarak bu süreçten alnımızın akıyla çıktık"

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz şehirde basın mensuplarına şehirdeki son durumu hakkında bilgi verdi.

Vali Yılmaz, ilk günden itibaren vatandaşların barındırılması konusunda devletin bütün kurum ve kuruluşlarının çok ciddi bir çalışmanın içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "Bu anlamda ilk önce vatandaşlarımızın çadır kentlerde barındırılması ve akabinde de konteyner kentlerin yapılması ile vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçinceye kadar inşallah konteyner kentlerde yaşamlarını idame ettirilmesi için çalışmalar son hızıyla devam etmektedir" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapılacak olan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Yılmaz, depremden Osmaniye'nin de çok etkilendiğini belirterek, "Bu deprem esnasında çok sayıda bina yıkıldı. Toplama aldığımızda 687 binanın yıkıldığını tespit ettik. Acil yıkılacak 488 bina tespit ettik. Bunların yıkımını yaptık enkazını kaldırdık. O yıkılanların en azını kaldırdık. 10 bin civarında ağır hasarlı binamız var. Bunlarında ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladık. 90 gün süre verdik. İnşallah 3 ay içinde tamamen bu görüntüden ilimizi kurtarmak istiyoruz" dedi.

Devlet olarak bu süreçten alnımızın akıyla çıktın diyen Vali Erdinç Yılmaz,"Bu süreçte gerçekten devletimiz çok iyi bir mücadele verdi. Alnımızın da akıyla, Allah'ın izniyle de kalkıyoruz. Cevdetiye'nin hemen üstünde bin tane konut yapıyoruz. Bunun da altyapısını biz yapıyoruz. Avrupa Birliği ile çalışan bir şirket. Avrupa Birliği'nden hibe şeklinde alıyor. Çelik yapı üzerine kurulacak. Onu tamamladığımızda merkezinde de çarşı merkezi oluşturacağız. Ayrıca tabi 11 bin 600 konutluk kalıcı konutlarımızın yapımına başladık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Birçok binanın kabası tamamlanmak üzere, hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi